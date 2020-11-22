По параллельному подсчету голосов штаба «Пропозиція» по состоянию на 21:30 обработали 51% голосов избирателей на выборах мэра Николаева.

Об этом сообщает штаб политсилы в Николаеве.

Согласно данным партии, за Александра Сенкевича проголосовало 60,29% избирателей, за Владислава Чайку — 39,71%.

Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра

Напомним, что в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.

При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.

Кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки.

В свою очередь, Александр Сенкевич поблагодарил николаевцев, которые пришли сегодня на избирательный участок и отдали за него свой голос.

Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.

Также о том, как в Николаеве прошел день выборов, читайте в онлайн-репортаже НикВести.