Действующий городской голова Александр Сенкевич поблагодарил николаевцев, которые пришли сегодня на избирательный участок и отдали за него свой голос.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Я не знаю, какие результаты будут объявлены в ближайшее время, но я заранее хочу поблагодарить всех, кто сегодня нашел время, пришел на избирательный участок и отдал свой голос за меня. Спасибо, Николаевцы! Для меня это большая честь и ответственность. Ждем подсчет, защищаем результат! — написал он.

Напомним, что в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.

При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.

Кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки.

Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.

Также о том, как в Николаеве прошел день выборов, читайте в онлайн-репортаже НикВести.