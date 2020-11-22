Александр Женжеруха

Организацией подвоза избирателей на участки для голосования от кандидата в мэры Николаева Владислава Чайки занимается Александр Женжеруха, заместитель городского головы времен мэра Владимира Чайки.

Об этом пишет сайт СВІДОК.info.

Издание опубликовало аудиозаписи, на одной из них зафиксировано, как глава одной участковой избирательной комиссии сообщил, что организацией подвоза пенсионеров на такси занимался непосредственно Александр Жоржевич (Женжеруха), который работает в штабе кандидата в мэры Владислава Чайки.

В партии «Пропозиция» опубликовали также фотографию с избирательного участка, на которой указывается, что ответственным за подвоз является некий Александр Жоржевич, у которого номер телефона совпадает с телефоном бывшего вице-мэра по транспорту Александра Женжерухи по данным приложения GetContact.

Снимок с приложения GetContact

В то же время после повторного телефонного звонка в службу такси оператор сообщил, что оплачивает услугу такси для пенсионеров непосредственно кандидат в мэры Владислав Чайка.

Ранее сообщалось, что в Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020». В полиции проверяют информацию о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на избирательные участки.