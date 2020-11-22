В Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020».
Об этом свидетельствуют аудиозапись разговора николаевцев со службой такси «995», которую у себя в Telegram-канале представители издания «NK News», пишут НикВести.
На аудиозаписи слышно разговор жителя Николаева и диспетчера службы такси в ходе которого мужчина просит отвезти бабушку до избирательного участка. В ответ на это его просят назвать «кодовое» слово и адрес откуда нужно забрать человека.
Далее приводим дословный разговор:
— Добрый день! А подскажите, мы хотим бабушку отправить на избирательный участок проголосовать, сказали ваш номер.
— Говорите адрес. Говорите код.
— Чайка 2020.
— 2020, хорошо! Откуда бабушку забирать?
— Улица 8 марта, 14.
— Какой подъезд?
— Второй. Это девятиэтажка.
— Хорошо! Ожидайте пожалуйста оповещение и машинку.
— Спасибо!
— Спасибо и вам!
Отметим, что в общественной организации ОПОРА призвали правоохранительные органы проверить факты подвоза избирателей на наличие признаков косвенного подкупа (часть 2 статьи 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях, часть 3 статьи 160 УК Украины), выяснить источник финансирования такой перевозки или на признаки прямого подкупа избирателей (частей 1-2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020».
Об этом свидетельствуют аудиозапись разговора николаевцев со службой такси «995», которую у себя в Telegram-канале представители издания «NK News», пишут НикВести.
На аудиозаписи слышно разговор жителя Николаева и диспетчера службы такси в ходе которого мужчина просит отвезти бабушку до избирательного участка. В ответ на это его просят назвать «кодовое» слово и адрес откуда нужно забрать человека.
Далее приводим дословный разговор:
— Добрый день! А подскажите, мы хотим бабушку отправить на избирательный участок проголосовать, сказали ваш номер.
— Говорите адрес. Говорите код.
— Чайка 2020.
— 2020, хорошо! Откуда бабушку забирать?
— Улица 8 марта, 14.
— Какой подъезд?
— Второй. Это девятиэтажка.
— Хорошо! Ожидайте пожалуйста оповещение и машинку.
— Спасибо!
— Спасибо и вам!
Отметим, что в общественной организации ОПОРА призвали правоохранительные органы проверить факты подвоза избирателей на наличие признаков косвенного подкупа (часть 2 статьи 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях, часть 3 статьи 160 УК Украины), выяснить источник финансирования такой перевозки или на признаки прямого подкупа избирателей (частей 1-2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов