В Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020».

Об этом свидетельствуют аудиозапись разговора николаевцев со службой такси «995», которую у себя в Telegram-канале представители издания «NK News», пишут НикВести.

На аудиозаписи слышно разговор жителя Николаева и диспетчера службы такси в ходе которого мужчина просит отвезти бабушку до избирательного участка. В ответ на это его просят назвать «кодовое» слово и адрес откуда нужно забрать человека.

Далее приводим дословный разговор:

— Добрый день! А подскажите, мы хотим бабушку отправить на избирательный участок проголосовать, сказали ваш номер. — Говорите адрес. Говорите код. — Чайка 2020. — 2020, хорошо! Откуда бабушку забирать? — Улица 8 марта, 14. — Какой подъезд? — Второй. Это девятиэтажка. — Хорошо! Ожидайте пожалуйста оповещение и машинку. — Спасибо! — Спасибо и вам!

Отметим, что в общественной организации ОПОРА призвали правоохранительные органы проверить факты подвоза избирателей на наличие признаков косвенного подкупа (часть 2 статьи 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях, часть 3 статьи 160 УК Украины), выяснить источник финансирования такой перевозки или на признаки прямого подкупа избирателей (частей 1-2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой.