В Николаеве полицейские проверяют сообщение о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на избирательные участки.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
В полиции отметили, что проверяют информацию об аудиозаписи разговора якобы оператора такси с клиентами относительно бесплатного предоставления услуг по перевозке избирателей на участки в случае названия ними секретного кода.
— Указанная информация была обнаружена Ситуационным центром полиции в ходе мониторинга и зарегистрирована в журнал Единого учета. Сейчас правоохранители проводят проверку: устанавливают все обстоятельства происшествия, ее участников, вероятных организаторов и свидетелей, — говорится в сообщении.
Отметим, в Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020».
Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой.
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В Николаеве полицейские проверяют сообщение о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на избирательные участки.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
В полиции отметили, что проверяют информацию об аудиозаписи разговора якобы оператора такси с клиентами относительно бесплатного предоставления услуг по перевозке избирателей на участки в случае названия ними секретного кода.
— Указанная информация была обнаружена Ситуационным центром полиции в ходе мониторинга и зарегистрирована в журнал Единого учета. Сейчас правоохранители проводят проверку: устанавливают все обстоятельства происшествия, ее участников, вероятных организаторов и свидетелей, — говорится в сообщении.
Отметим, в Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020».
Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов