В Николаеве полицейские проверяют сообщение о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на избирательные участки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

В полиции отметили, что проверяют информацию об аудиозаписи разговора якобы оператора такси с клиентами относительно бесплатного предоставления услуг по перевозке избирателей на участки в случае названия ними секретного кода.

— Указанная информация была обнаружена Ситуационным центром полиции в ходе мониторинга и зарегистрирована в журнал Единого учета. Сейчас правоохранители проводят проверку: устанавливают все обстоятельства происшествия, ее участников, вероятных организаторов и свидетелей, — говорится в сообщении.

Отметим, в Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020».

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой.