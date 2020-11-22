В политической партии «Слуга народа» заявили, что согласно их подсчетам в избирательной гонке за пост мэра Николаева лидирует действующий городской голова Александр Сенкевич.

Такие данные привел претендент на должность главы Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, которые были озвучены в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

В частности, главный редактор «НикВести» Олег Деренюга озвучил, что по информации Виталия Кима, на выборах городского головы побеждает Александр Сенкевич.

— Нам пишет согласованный Кабинетом министров претендент на должность главы Николаевской ОГА Виталий Ким. Не реагирует на разные экзитполы, в том числе, на последние данные параллельного подсчета штаба Сенкевича, - сказал Олег Деренюга.

В частности, Виталий Ким написал: «Ситуация на УИК и ТИК под контролем, нет всплесков за конкретного кандидата и в целом тенденция совпадает с вашим (НикВести, - прим.) экзитполом. Можете сообщить со ссылкой на меня».

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Напомним, что по параллельному подсчету голосов штаба «Пропозиція» по состоянию на 21:30 обработали 51% голосов избирателей на выборах мэра Николаева.

В эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.

При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.

Кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки.

В свою очередь, Александр Сенкевич поблагодарил николаевцев, которые пришли сегодня на избирательный участок и отдали за него свой голос.

Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.