Сегодня вечером, 22 ноября, на «НикВести» состоится прямой эфир политического ток-шоу «Битва за місто» по итогам второго тура выборов Николаевского городского головы.

Во время эфира будут оглашены результаты экзитпола по выборам мэра, который проводится по заказу НикВести.

Программа начнется в 19:30, за полчаса до закрытия избирательных участков. Посмотреть можно в YouTube НикВести, а также у наших партнеров ТРК «МАРТ» и «НИС-ТВ».

Участниками программы будут кандидаты в мэры, политики, лидеры партий, журналисты, наблюдатели и политические эксперты. Ведущим станет главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.

— У нас есть традиция, в ночь выборов проводить телемарафон, куда приглашать представителей местного политикума, людей, имеющих отношение к общественной жизни города, экспертов, журналистов и многих других. Последний такой эфир был во время второго тура президентских выборов, он проходил прямо в здании Николаевского городского совета, его участниками были мэр, губернатор, народные депутаты. После выборов всегда интересно обсудить, как их результаты повлияют на будущее города, каким станет наш регион через 5 лет новой каденции местных советов. В этот раз мы проводим собственный экзитпол, и сразу же после закрытия избирательных участков сможем огласить его результаты и обсудить их в студии, - рассказал Олег Деренюга.

О том, как проходит день выборов в Николаеве читайте в онлайн-репортаже НикВести.