Сегодня вечером, 22 ноября, на «НикВести» состоится прямой эфир политического ток-шоу «Битва за місто» по итогам второго тура выборов Николаевского городского головы.
Во время эфира будут оглашены результаты экзитпола по выборам мэра, который проводится по заказу НикВести.
Программа начнется в 19:30, за полчаса до закрытия избирательных участков. Посмотреть можно в YouTube НикВести, а также у наших партнеров ТРК «МАРТ» и «НИС-ТВ».
Участниками программы будут кандидаты в мэры, политики, лидеры партий, журналисты, наблюдатели и политические эксперты. Ведущим станет главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.
— У нас есть традиция, в ночь выборов проводить телемарафон, куда приглашать представителей местного политикума, людей, имеющих отношение к общественной жизни города, экспертов, журналистов и многих других. Последний такой эфир был во время второго тура президентских выборов, он проходил прямо в здании Николаевского городского совета, его участниками были мэр, губернатор, народные депутаты. После выборов всегда интересно обсудить, как их результаты повлияют на будущее города, каким станет наш регион через 5 лет новой каденции местных советов. В этот раз мы проводим собственный экзитпол, и сразу же после закрытия избирательных участков сможем огласить его результаты и обсудить их в студии, - рассказал Олег Деренюга.
О том, как проходит день выборов в Николаеве читайте в онлайн-репортаже НикВести.
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Сегодня вечером, 22 ноября, на «НикВести» состоится прямой эфир политического ток-шоу «Битва за місто» по итогам второго тура выборов Николаевского городского головы.
Во время эфира будут оглашены результаты экзитпола по выборам мэра, который проводится по заказу НикВести.
Программа начнется в 19:30, за полчаса до закрытия избирательных участков. Посмотреть можно в YouTube НикВести, а также у наших партнеров ТРК «МАРТ» и «НИС-ТВ».
Участниками программы будут кандидаты в мэры, политики, лидеры партий, журналисты, наблюдатели и политические эксперты. Ведущим станет главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.
— У нас есть традиция, в ночь выборов проводить телемарафон, куда приглашать представителей местного политикума, людей, имеющих отношение к общественной жизни города, экспертов, журналистов и многих других. Последний такой эфир был во время второго тура президентских выборов, он проходил прямо в здании Николаевского городского совета, его участниками были мэр, губернатор, народные депутаты. После выборов всегда интересно обсудить, как их результаты повлияют на будущее города, каким станет наш регион через 5 лет новой каденции местных советов. В этот раз мы проводим собственный экзитпол, и сразу же после закрытия избирательных участков сможем огласить его результаты и обсудить их в студии, - рассказал Олег Деренюга.
О том, как проходит день выборов в Николаеве читайте в онлайн-репортаже НикВести.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов