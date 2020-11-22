Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что секретарем горсовета должен стать его коллега по партии Николай Круглов.
Об этом он сказал в ходе ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.
В частности, Сергей Кантор указал, что глава Николаевской областной государственной администрации 2010 - 2014 годов, занявший четвертое место в избирательной гонке за пост городского головы Николай Круглов, поскольку у него есть опыт.
— Если мы говорим о секретаре горсовета, то я считаю, что тут вообще без альтернатив. Мало ли, кто хочет быть секретарем совета. Секретарем совета должен быть человек, который способен, порода должна быть. У нас сегодня в таком раскладе только один человек может быть им — Николай Круглов. Не только потому что мы в одной политической силе. Если мы хотим, чтобы город процветал, то не в кошки-мышки нужно играть, а нужно реально оценивать возможности человека, - сказал Сергей Кантор.
Напомним, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.
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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что секретарем горсовета должен стать его коллега по партии Николай Круглов.
Об этом он сказал в ходе ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.
В частности, Сергей Кантор указал, что глава Николаевской областной государственной администрации 2010 - 2014 годов, занявший четвертое место в избирательной гонке за пост городского головы Николай Круглов, поскольку у него есть опыт.
— Если мы говорим о секретаре горсовета, то я считаю, что тут вообще без альтернатив. Мало ли, кто хочет быть секретарем совета. Секретарем совета должен быть человек, который способен, порода должна быть. У нас сегодня в таком раскладе только один человек может быть им — Николай Круглов. Не только потому что мы в одной политической силе. Если мы хотим, чтобы город процветал, то не в кошки-мышки нужно играть, а нужно реально оценивать возможности человека, - сказал Сергей Кантор.
Напомним, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов