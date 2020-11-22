Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что секретарем горсовета должен стать его коллега по партии Николай Круглов.

Об этом он сказал в ходе ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

В частности, Сергей Кантор указал, что глава Николаевской областной государственной администрации 2010 - 2014 годов, занявший четвертое место в избирательной гонке за пост городского головы Николай Круглов, поскольку у него есть опыт.

— Если мы говорим о секретаре горсовета, то я считаю, что тут вообще без альтернатив. Мало ли, кто хочет быть секретарем совета. Секретарем совета должен быть человек, который способен, порода должна быть. У нас сегодня в таком раскладе только один человек может быть им — Николай Круглов. Не только потому что мы в одной политической силе. Если мы хотим, чтобы город процветал, то не в кошки-мышки нужно играть, а нужно реально оценивать возможности человека, - сказал Сергей Кантор.

Напомним, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.