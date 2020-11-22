Кандидат в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный заявил о желании возглавит фракцию политсилы в Николаевском городском совете.

Об этом он сказала в эфире программы «Битва за місто» на НикВести.

Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра

Политик считает, что секретарем Николаевского городского совета должен стать его коллега по партии Артем Ильюк, а он вместо него занять место главы фракции.

— У меня амбиции соизмеряются с возможностями. Я думаю, что было бы правильно, чтобы наш представитель, представитель нашей политической силы Артем Ильюк стал секретарем, а я естественно стану главой фракции, тогда бы была «по Сеньке и шапка», — заявил Максим Невенчанный.

Напомним, глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний заявил, что Артема Ильюка не будут выдвигать в секретари Николаевского горсовета, если мэром станет кандидат от их партии, поскольку это противоречит закону. Юрий Загородний также говорит, что кандидатуру на пост главы Николаевского областного совета от «ОПЗЖ» будет утверждать политсовет партии.

В ответ на это кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Владимир Фроленко заявил, что по его мнению, Артем Ильюк должен стать секретарем Николаевского городского совета.

Также напомним, что будущий депутат Николаевского городского совета Николай Капацына готов занять пост секретаря горсовета, если его поддержит большинство.