Николаевский бизнесмен, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Николая Капацыны, у него есть амбиции занять пост секретаря горсовета, чтобы сплотить депутатов из разных партий и работать на благо Николаева.

— Я слышал дискуссию по этому вопросу. Но в этой позиции необходимо учесть мнение каждого депутата, а их у нас 54. Я наверняка не один, кого могут, или хотят видеть секретарем городского совета. Если моя кандидатура будет поддержана, и большинство депутатов проголосует за меня, то я с большим удовольствием займу эту позицию и приложу максимум своих усилий и знаний для плодотворной работы. В первую очередь, это коммуникация между депутатами, у любой политической силы есть свои задачи по развитию и благоустройству города. Их приоритетность, это вопрос позиции секретаря городского совета. Я уверен, что мы сможем найти конструктивный диалог, чтобы услышать каждого и учесть интересы каждого депутата и каждой политической силы. С большим удовольствием займу эту позицию, если мне будет оказано доверие, — заявил Николай Капацына.

Отметим, Николай Капацына заявил, что поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.

Напомним, глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.

Временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний заявил, что Артема Ильюка не будут выдвигать в секретари Николаевского горсовета, если мэром станет кандидат от их партии, поскольку это противоречит закону.

Юрий Загородний говорит, что кандидатуру на пост главы Николаевского областного совета от «ОПЗЖ» будет утверждать политсовет партии.