Николаевский бизнесмен, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Николай Капацына и Александр Сенкевич

По словам Николая, Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед представителями партии «Слуги народа» четкую задачу исходя их которой он и его коллеги поддержат действующего мэра Александра Сенкевича, а не го оппонента от партии «ОПЗЖ» Владислава Чайку.

— Я избирался вместе с коллегами от «Слуги народа» и перед нами президент поставил четкую задачу, эта задача ясна, и мы сегодня поддерживаем Александра Федоровича Сенкевича. Но тем не менее, кто бы не победил во втором туре, задача любого депутата работать на благо города, работать на его развитие, заниматься созидательными процессами. Я готов к этому. Как бизнесмен, я понимаю, что любая власть, начавшая что-либо делать должна закончить это и довести до логического конца. Я видел и вижу, чем занимается Александр Федорович Сенкевич, я поддерживаю многие процессы, которые он начал. В первую очередь, по благоустройству города, — заявил Николай Капацына.

При этом он отметил, что готов к конструктивной работе с представителями любых политических партий, а также работать на благо Николаева, если горожане во втором туре выберут Владислава Чайку.

— Я готов конструктивно работать с любой политической силой. Я уверен, что наша фракция сможет найти диалог и сделать свой вклад в этом процессе. Ну а если победит Владислав Чайка, то я приложу максимум усилий, чтобы его, возможно, созидательные инициативы нашли свою реализацию, — отметил Николай Капацына.

Стоит отметить, что 6 ноября Президент Владимир Зеленский поставил новому первому заместителю главы Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко задачи по региональной политике. Одной из них является задача максимально «выдавить» из местных советов коалиций фракцию «Оппозиционная платформа — За життя». Везде, где у местной власти есть выбор, с кем сотрудничать — «ОПЗЖ» или «Слугой Народа», Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритет «слуг».

Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.

Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.

Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.

Владислав Чайка

Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».