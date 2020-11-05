Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
Об этом стало известно сегодня, 5 ноября, в ходе заседания горизбиркома, передает корреспондент НикВести.
Во время заседания глава Николаевской городской избирательной комиссии Евгений Бабков огласил результаты первого тура выборов мэра Николаева. Наибольшее количество голосов избирателей получил Александр Сенкевич — 38 тысяч 654 голоса, что в процентном соотношении составляет 38,94%.
На втором месте расположился Владислав Чайка, за которого проголосовало 29 тысяч 95 человек, что составило 29,31%. На третьем месте оказалась Татьяна Домбровская – 14 тысяч 248 голосов. Четвертое место с результатом в 7 тысяч 368 голосов занимает Николай Круглов. Юрий Гранатуров с 5 тысячами 394 голосами занимает пятое место. На шестом месте с результатом в 3 тысячи 537 голосов оказался Александр Садыков.
Таким образом, во второй тур выходит действующий городской голова Александр Сенкевич и кандидат от партии «ОПЗЖ» Владислав Чайка.
Напомним, 3 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в городской совет.
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Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
Об этом стало известно сегодня, 5 ноября, в ходе заседания горизбиркома, передает корреспондент НикВести.
Во время заседания глава Николаевской городской избирательной комиссии Евгений Бабков огласил результаты первого тура выборов мэра Николаева. Наибольшее количество голосов избирателей получил Александр Сенкевич — 38 тысяч 654 голоса, что в процентном соотношении составляет 38,94%.
На втором месте расположился Владислав Чайка, за которого проголосовало 29 тысяч 95 человек, что составило 29,31%. На третьем месте оказалась Татьяна Домбровская – 14 тысяч 248 голосов. Четвертое место с результатом в 7 тысяч 368 голосов занимает Николай Круглов. Юрий Гранатуров с 5 тысячами 394 голосами занимает пятое место. На шестом месте с результатом в 3 тысячи 537 голосов оказался Александр Садыков.
Таким образом, во второй тур выходит действующий городской голова Александр Сенкевич и кандидат от партии «ОПЗЖ» Владислав Чайка.
Напомним, 3 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в городской совет.