Во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.

Итоговый протокол был оглашен главой комиссии в присутствии наблюдателей, журналистов и представителей политических партий, - передают НикВести.

Отметим, что общее количество голосовавших составило 99 тысяч 289 человек:

округ №1 – 46 959;

округ №2 – 47 325;

округ №3 – 62 424;

округ №4 – 48 775;

округ №5 – 49 996;

округ №6 – 49 834;

округ №7 – 51 457.

Согласно протоколу политические партии набрали:

«Оппозиционная платформа - За життя» – 28,57%

«Пропозиція» – 23,09%

«Слуга народа» – 14,89%

«Европейская солидарность» – 6,99%

«Партия Шария» – 6,4%

«Наш край» – 5,05%

Не прошли в городской совет:

«Миколаївці» – 4,97%

«За майбутнє» – 4,93%

4,93% «Перемога Пальчевського» – 1,49%

ВО «Батьківщина» – 1,47%

«Партія зелених» – 0,6%

«Свобода» – 0,69%

«Разом сила» – 0,53%

«Розумна сила» – 0,24%

Наибольшее количество голосов набрали кандидаты: Топ-10 кандидатов в депутаты Николаевского городского совета, набравших наибольшее количество голосов избирателей: Артем Ильюк (партия «ОПЗЖ») — 2873 голоса; Дмитрий Сичко (партия «Пропозиція») — 1523 голоса; Максим Невенчанный (партия «ОПЗЖ») — 1446 голосов; Федор Панченко (партия «Пропозиція») — 1147 голосов; Олег Третьяк (партия «ОПЗЖ») — 1075 голосов; Владимир Топчий (партия «Пропозиція») — 1018 голосов; Сергей Щербаков (партия «ОПЗЖ») — 977 голосов; Евгений Прудник (партия «ОПЗЖ») — 893 голоса; Александр Медведев (партия «ОПЗЖ») — 840 голосов; Андрей Ермолаев (партия «Пропозиція») — 759 голосов.

Список кандидатов в депутаты, которые проходят в Николаевский городской совет: «Опозиционная платформа - За жизнь» Евгений Прудник Валерий Дашевский Сергей Щербаков Олег Третьяк Зинаида Моторная Александр Медведев Артем Хачатуров Артем Ильюк Олег Афанасьев Руслан Москаленко Максим Невенчанный Ирина Бойченко Владислав Чайка Марина Мазенко Елизавета Трищанович Владлена Транская Юлия Белановская «Пропозиція» Сергей Коренев Елена Шапошникова Анатолий Петров Владимир Топчий Андрей Янтарь Федор Панченко Дмитрий Сичко Александр Береза Александр Сенкевич Дмитрий Иванов Андрей Ермолаев Мария Грачева Дмитрий Фалько Анна Ременникова «Европейская солидарность» Елена Киселева Сергей Танасов Виктория Переверзьева Станислав Мартиросов Светлана Бабарика «Слуга народа» Елена Кузьмина Николай Капацына Наталья Горбенко Елена Нестеренко Рамиль Агабеков Виталий Ким Юрий Степанец Татьяна Домбровская Александр Розумный «Партия Шария» Татьяна Кравчук Александр Ковтун Николай Карцев Лариса Дробот Андрей Кучеренко «Наш край» Николай Круглов Светлана Федорова Сергей Кантор Рустамджан Садридинов Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

Как известно, предварительная явка избирателей на выборах в Николаеве составила — 28,39%.

Ранее политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно данным штаба политической силы, Александр Сенкевич набрал 38,99% голосов, его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,36%.