Во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.
Итоговый протокол был оглашен главой комиссии в присутствии наблюдателей, журналистов и представителей политических партий, - передают НикВести.
Отметим, что общее количество голосовавших составило 99 тысяч 289 человек:
Согласно протоколу политические партии набрали:
Наибольшее количество голосов набрали кандидаты:
Топ-10 кандидатов в депутаты Николаевского городского совета, набравших наибольшее количество голосов избирателей:
Список кандидатов в депутаты, которые проходят в Николаевский городской совет:
«Опозиционная платформа - За жизнь»
«Пропозиція»
«Европейская солидарность»
«Слуга народа»
«Партия Шария»
«Наш край»
Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.
Как известно, предварительная явка избирателей на выборах в Николаеве составила — 28,39%.
Ранее политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно данным штаба политической силы, Александр Сенкевич набрал 38,99% голосов, его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,36%.
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Во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.
Итоговый протокол был оглашен главой комиссии в присутствии наблюдателей, журналистов и представителей политических партий, - передают НикВести.
Отметим, что общее количество голосовавших составило 99 тысяч 289 человек:
Согласно протоколу политические партии набрали:
Наибольшее количество голосов набрали кандидаты:
Топ-10 кандидатов в депутаты Николаевского городского совета, набравших наибольшее количество голосов избирателей:
Список кандидатов в депутаты, которые проходят в Николаевский городской совет:
«Опозиционная платформа - За жизнь»
«Пропозиція»
«Европейская солидарность»
«Слуга народа»
«Партия Шария»
«Наш край»
Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.
Как известно, предварительная явка избирателей на выборах в Николаеве составила — 28,39%.
Ранее политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно данным штаба политической силы, Александр Сенкевич набрал 38,99% голосов, его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,36%.