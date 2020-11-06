Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поставил новому первому заместителю главы Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко задачи по региональной политике.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента.

Владимир Зеленский поручил:

№1 Улучшить отношения с региональными элитами, и в первую очередь с мэрами городов, встречаться с которыми он должен был начать на этой неделе;

№2 Добиться максимальной интеграции партии «Слуга народа» в местную власть, независимо от ее результатов на выборах 25 октября. Каким бы ни был размер фракции, Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритетное участие «слуг» в формирующихся в городских и областных радах коалициях. Еще одной приоритетной целью должна стать борьба «Слуги народа» за должности секретарей местных советов;

№3 Максимально «выдавить» из местных советов коалиций фракцию «Оппозиционная платформа — За життя». Везде, где у местной власти есть выбор, с кем сотрудничать — «ОПЗЖ» или «Слугой Народа», Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритет «слуг».

Напомним, ранее лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что политсила будет иметь ситуативные коалиции в местных советах, а партнеров будет искать среди местных партий, с которыми нет противостояния.