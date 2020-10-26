Партия «Слуга народа» будет иметь ситуативные коалиции в местных советах, а партнеров будет искать среди местных партий, с которыми нет противостояния.

Об этом лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко сказал на брифинге в штабе «Слуги народа» после завершения голосования, сообщает корреспондент #Букв.

Александр Корниенко отметил, что «закон не предусматривает создание коалиций обязательных в местных советах», при этом есть вопросы, за которые гарантированно будет голосовать большинство депутатов, например, как бюджеты областей. В таких вопросах депутаты «СН» готовы создавать ситуативные коалиции с другими политсилами.

— За бюджет области точно будут все голосовать, это же не Верховная Рада, это не политическая позиция. Будет ли это коалиция? Да, это будет коалиция большинства вообще депутатов, но она будет ситуативным. Будем ли мы голосовать рядом с «ЕС» или с «Оппозиционной платформой — За життя»? Возможно, я это не исключаю, но опять-таки, это объединение по важным для общества, для района, для области вопросам, — сказал он.

Также политик добавил, что «Слуга народа» в местных советах будет искать партнеров «среди конструктивных сил», с которыми нет «жесткого противостояния».

— О стабильных коалициях, мы договорились раз и навсегда и пять лет находимся в таком состоянии, я думаю, что мы будем искать партнеров среди конструктивных сил. В первую очередь — среди местных партий, там где у нас нет какого-то жесткого противостояния, как в Днепре, например, где мы, скорее всего, будем оппонировать партии «Пропозиция». Ну и вообще по стране, думаю, что у нас сохранится эта традиция оппонировать партии «Пропозиция», с которой мы давно в дискуссии, — отметил он.

Как сообщалось, согласно результатам экзитпола, на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич. Согласно результатам исследования, кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская на третьем месте с результатом 16,8%.

Кандидат в мэры Николаева от «Слуги народа» Татьяна Домбровская заявила, что результаты экзитпола не могут отображать окончательный результат волеизъявления горожан.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не считает, что результаты экзитпола, проведенного Студией Савика Шустера, отображают реальные итоги голосования.

Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким, комментируя результаты экзитпола, отметил, что надеется на лучшее.