Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким прокомментировал данные экзитпола, согласно которому «Слуга народа» заняла третье место на выборах в горсовет, заявив, что надеется на лучшее.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— Савик сказал, что там погрешность 1,9%. Мы следили за экзитполами и видели, что отвечали в основном люди пожилого возраста, и была очень маленькая явка. Наши избиратели есть, но они, наверное, по каким-то объективным причинам не дошли до участков. Мы будем следить за работой ДВК. У меня еще есть надежда, что рейтинг Татьяны выше и она набирает больше голосов. Разрыв большой, но мы все рано должны доработать до конца, - сказал Виталий Ким.

При этом он также прокомментировал данные экзитпола по Николаевскому городскому совету.

— Касаемо партийного рейтинга. Мы понимаем, что в городском совете у нас было 0%, а стало столько-то. Это уже хорошо. Мы надеемся на лучшее. У нас очень сильная команда и те люди, которые зайдут, будут работать на благо города с президентом. Мы сможем использовать свои сильные стороны, - добавил Виталий Ким.

Как сообщалось, на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич. Согласно результатам исследования, кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская на третьем месте с результатом 16,8%.

При этом глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не считает, что результаты экзитпола, проведенного Студией Савика Шустера, отображают реальные итоги голосования.