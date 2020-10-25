Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не считает, что результаты экзитпола, проведенного Студией Савика Шустера, отображают реальные итоги голосования.
Об этом он сообщил в комментарии НикВести.
По словам Давида Арахамии, молодое поколение избирателей отказывалось отвечать на вопросы интервьюеров. Поэтому, по его мнению, результаты выборов могут значительно отличаться.
— Наши наблюдатели говорили, что обратную связь на экзитполе давали в основном пожилые люди, а молодежь отказывалась говорить, как они проголосовали. Поэтому еще есть довольно большой «коридор» погрешности. И хотя заявлено, что погрешность 1,79%, это имеется ввиду статистическая выборка. Но если смотреть репрезентативно, кто и как отдал голоса, здесь есть что еще посмотреть. В любом случае все увидим утром, — сказал Давид Арахамия.
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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не считает, что результаты экзитпола, проведенного Студией Савика Шустера, отображают реальные итоги голосования.
Об этом он сообщил в комментарии НикВести.
По словам Давида Арахамии, молодое поколение избирателей отказывалось отвечать на вопросы интервьюеров. Поэтому, по его мнению, результаты выборов могут значительно отличаться.
— Наши наблюдатели говорили, что обратную связь на экзитполе давали в основном пожилые люди, а молодежь отказывалась говорить, как они проголосовали. Поэтому еще есть довольно большой «коридор» погрешности. И хотя заявлено, что погрешность 1,79%, это имеется ввиду статистическая выборка. Но если смотреть репрезентативно, кто и как отдал голоса, здесь есть что еще посмотреть. В любом случае все увидим утром, — сказал Давид Арахамия.
Как сообщалось, на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэрАлександр Сенкевич. Согласно результатам исследования, кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская на третьем месте с результатом 16,8%