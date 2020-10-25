Кандидат в мэры Николаева от «Слуги народа» Татьяна Домбровская заявила, что результаты экзитпола могут отображать окончательный результат волеизъявления горожан. Об этом она рассказала в комментарии НикВести.

По мнению Татьяны Домбровской, погрешность исследования может изменить результаты выборов.

— Экзитпол — это исследование, а у любого исследования есть погрешность. Поэтому мы ждем итоговый подсчет голосов и не полагаемся на информацию, которую дают экзитполы. Пока что мы не понимаем, кто и с какими целями его (экзитпол, — прим.) обнародовал. Мы будем делать выводы только после публикации результатов голосования. Сейчас наша команда внимательно следит за подсчетом, борется за каждый голос, мы работаем, не спим, — сказала Татьяна Домбровская.

Как сообщалось, согласно результатам экзитпола, на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич. Согласно результатам исследования, кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская на третьем месте с результатом 16,8%.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не считает, что результаты экзитпола, проведенного Студией Савика Шустера, отображают реальные итоги голосования.

Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким, комментируя результаты экзитпола, отметил, что надеется на лучшее.