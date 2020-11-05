В четверг, 5 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.
Итоговый протокол был оглашен главой комиссии в присутствии наблюдателей, журналистов и представителей политических партий, - передают НикВести.
В частности, согласно голосованию, кандидаты на должность николаевского городского головы набрали:
Таким образом во второй тур выборов мэра в Николаеве, который состоится в воскресенье, 22 ноября, проходят два кандидата:
Напомним, 3 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в городской совет.
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В четверг, 5 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.
Итоговый протокол был оглашен главой комиссии в присутствии наблюдателей, журналистов и представителей политических партий, - передают НикВести.
В частности, согласно голосованию, кандидаты на должность николаевского городского головы набрали:
Таким образом во второй тур выборов мэра в Николаеве, который состоится в воскресенье, 22 ноября, проходят два кандидата:
Напомним, 3 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в городской совет.