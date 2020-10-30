Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.

Об этом Татьяна Домбровская сказала сегодня, 30 октября, во время своей пресс-конференции по итогам выборов в Николаеве, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, согласно предварительным данным, «слуга народа» Татьяна Домбровская набрала 12,7% голосов избирателей на выборах мэра Николаева, заняв третье место. Фаворитами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,9%) и бизнесмен Владислав Чайка (29,3%). Им предстоит побороться за должность городского головы во втором туре выборов.

Татьяна Домбровская заявила, что приняла решение не поддерживать во втором туре ни Александра Сенкевича, ни Владислава Чайку, так как считает, что они оба недостойны и не являются теми людьми, которые сделают что-то для его развития.

— Я считаю, что ни один из кандидатов, которые сегодня вышли во второй тур, не является тем человеком, тем будущим мэром, который что-то сделает для нашего города. Поэтому, оба варианта, я считаю, это проигрыш для нашего города. Поэтому, я приняла решение не поддерживать никого из кандидатов во втором туре. На самом деле, только 28% пришло проголосовать, и, значит, 72% жителей города не поддержали кандидатов, которые сегодня во втором туре. Я считаю, что это не голос города, это не то, чего хотел город. Это лишь та часть людей, которые пришли на голосование и отдали свой голос. Поэтому, я считаю, что ни один из сегодняшних кандидатов не является тем человеком для нашего города, с которым Николаев будет дальше развиваться, дальше двигаться и будет другим Николаевом, о котором мы все с вами мечтаем, - сказала Татьяна Домбровская.

При этом, она заявила, что таким образом не призывает николаевцев игнорировать второй тур выборов.

— Я не могу сегодня обманывать людей, которые поверили в шанс для города. Потому что я считаю, что ни один из кандидатов не будет работать на благо Николаева. Я не могу сегодня обманным путем, я открыто разговариваю с николаевцами о том, что я вижу это вот так, поэтому сегодня поддержать кого-либо из них - это значит обмануть себя. Я честна перед собой, честна перед жителями. Я не призываю не идти на выборы сегодня, абсолютно нет. Это долг, это гражданска позиция наша, николаевцев. Я говорю о том, что я не поддерживаю ни одного из кандидатов, я считаю, что оба варианта - это проигрыш для города, - сказала Татьяна Домбровская.

Она добавиоа, что не хочет нести ответственность за действия ни Александра Сенкевича, ни Владислава Чайки.

— Отвечать за те ошибки, которые будут допущены и есть у Сенкевича и Чайки, я ответственность за них нести не хочу, поэтому я не поддерживаю этих кандидатов. Я встречалась с жителями, у меня был личные контакты, люди разочарованы, они не верят в то, что у нас может быть по-другому. COVID, низкая явка, нежелание стоять в очереди - это все показало нам, что николаевцы. не верят. Изменилось ли что-то в лучшую стороны за 5 лет? Я недовольна этой работой. Мне не нравится, что происходит в городе. Что будет, если будет другой мэр, не Сенкевич, а Чайка - я не знаю. Я еще раз скажу, что я не верю в то, что эти два кандидата являются достойными, чтобы наш город стал другим. Поэтому, я не поддерживаю их и не буду поддерживать. Мне хотелось, чтобы было по-другому, - сказала Татьяна Домбровская.

Ранее сообщалось, что действующий Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о готовности участвовать в дебатах кандидатов в мэры Николаева, даже если его оппонент во втором туре Владислав Чайка проигнорирует их.