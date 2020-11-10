Кандидат на пост Николаевского городского головы Владислав Чайка заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур.
Об этом Владислав Чайка дал понять в комментарии НикВести вчера, 9 ноября.
Отвечая на вопрос журналиста о том, ведет ли он переговоры с другими участниками мэрской гонки, чтобы они объединились вокруг его кандидатуры и поддержали его во втором туре, Владислав Чайка сказал, что общается только «со своими горожанами».
— Вы, наверное, лучше знаете. Я общаюсь со своими горожанами, это самая главная моя поддержка, это горожане нашего города. Поэтому, я веду переговоры со всем городом, со всеми горожанами, - сказал Владислав Чайка.
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты - Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская, набрав на выборах мэра 14,35% голосов заявила, что не поддержит во втором туре выборов ни Владислава Чайку, ни Александра Сенкевича. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
Другие кандидаты в мэры пока не высказывали свою позицию относительно поддержки или не поддержки вышедших во второй тур участников выборов.
Второй тур выборов Николаевского городского головы пройдет 22 ноября.
Кандидат на пост Николаевского городского головы Владислав Чайка заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур.
Об этом Владислав Чайка дал понять в комментарии НикВести вчера, 9 ноября.
Отвечая на вопрос журналиста о том, ведет ли он переговоры с другими участниками мэрской гонки, чтобы они объединились вокруг его кандидатуры и поддержали его во втором туре, Владислав Чайка сказал, что общается только «со своими горожанами».
— Вы, наверное, лучше знаете. Я общаюсь со своими горожанами, это самая главная моя поддержка, это горожане нашего города. Поэтому, я веду переговоры со всем городом, со всеми горожанами, - сказал Владислав Чайка.
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты - Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская, набрав на выборах мэра 14,35% голосов заявила, что не поддержит во втором туре выборов ни Владислава Чайку, ни Александра Сенкевича. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
Другие кандидаты в мэры пока не высказывали свою позицию относительно поддержки или не поддержки вышедших во второй тур участников выборов.
Второй тур выборов Николаевского городского головы пройдет 22 ноября.