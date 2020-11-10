Кандидат на пост Николаевского городского головы Владислав Чайка заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур.

Об этом Владислав Чайка дал понять в комментарии НикВести вчера, 9 ноября.

Отвечая на вопрос журналиста о том, ведет ли он переговоры с другими участниками мэрской гонки, чтобы они объединились вокруг его кандидатуры и поддержали его во втором туре, Владислав Чайка сказал, что общается только «со своими горожанами».

— Вы, наверное, лучше знаете. Я общаюсь со своими горожанами, это самая главная моя поддержка, это горожане нашего города. Поэтому, я веду переговоры со всем городом, со всеми горожанами, - сказал Владислав Чайка.

Владислав Чайка в окружении охранников на митинге предпринимателей

Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты - Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.

Представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская, набрав на выборах мэра 14,35% голосов заявила, что не поддержит во втором туре выборов ни Владислава Чайку, ни Александра Сенкевича. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.

Другие кандидаты в мэры пока не высказывали свою позицию относительно поддержки или не поддержки вышедших во второй тур участников выборов.

Второй тур выборов Николаевского городского головы пройдет 22 ноября.