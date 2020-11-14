Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

На вопрос журналиста о том, есть ли у него амбиции занять место секретаря горсовета, Артем Ильюк заявил, что видит себя в этой должности. Однако, данное решение будет принимать партия «ОПЗЖ».

– Мы не обсуждали этот вопрос. Вы спросили за мои амбиции, можно сказать, что они есть. А обсуждать и решать это будет фракция и партия, - сказал Артем Ильюк.

Напомним, 24 сентября Стратегический совет политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» согласовал кандидатуру Владислава Чайки для выдвижения на пост Николаевского городского головы. Артем Ильюк, который также претендовал на участие в выборах мэра, пойдет в депутаты городского совета от этой политической силы.

Отметим, что на выборах 25 октября глава Николаевской городской организации партии «ОПЗЖ» Артем Ильюк набрал наибольшее количество голосов избирателей среди всех кандидатов в депутаты Николаевского городского совета.