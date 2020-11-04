Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Ильюк набрал наиболее количество голосов избирателей среди всех кандидатов в депутаты Николаевского городского совета.

Об этом свидетельствуют данные протокола Николаевской городской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов городского совета, - пишут НикВести.

Артем Ильюк баллотировался в городской совет по 5 избирательному округу (Ингульский район Николаева) первым номером списка партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» на округе. По итогам выборов Артем Ильюк набрал 2873 голоса избирателей. Это наилучший результат среди 666 кандидатов в депутаты горсовета.

Что касается других кандидатов в депутаты, то в первую тройку по количеству набранных голосов вошли кандидат в депутаты от партии «Пропозиция» Дмитрий Сичко, получивший 1523 голоса, и кандидат от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный с 1446 голосами избирателей.

Далее список лидеров по числу голосов избирателей выглядит таким образом:

4. Федор Панченко (партия «Пропозиция») — 1147 голосов;

5. Олег Третьяк (партия «ОПЗЖ») — 1075 голосов;

6. Владимир Топчий (партия «Пропозиция») — 1018 голосов;

7. Сергей Щербаков (партия «ОПЗЖ») — 977 голосов;

8. Евгений Прудник (партия «ОПЗЖ») — 893 голоса;

9. Александр Медведев (партия «ОПЗЖ») — 840 голосов;

10. Сергей Коренев (партия «Пропозиция») — 793 голосов;

11. Андрей Ермолаев (партия «Пропозиция») — 759 голосов;

12. Наталья Горбенко (партия «Слуга Народа») — 728 голосов;

13. Зинаида Моторная (партия «ОПЗЖ») — 720 голосов;

14. Руслан Москаленко (партия «ОПЗЖ») — 633 голоса;

15. Александр Береза (партия «Пропозиция») — 600 голосов.

Как известно, 3 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в горсовет. Согласно данным итогового протокола, в Николаевский горсовет проходят 6 партий, которые преодолели минимальный 5% барьер: «Оппозиционная платформа - За жизнь» – 28,57%, «Пропозиция» – 23,09%, «Слуга народа» – 14,89%, «Европейская солидарность» – 6,99%,«Партия Шария» – 6,4% «Наш край» – 5,05%.