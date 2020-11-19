Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Владимир Фроленко считает идеальной кандидатуру Артема Ильюка на пост секретаря Николаевского городского совета.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Артем Ильюк, Владимир Фроленко, Юрий Бойко

Владимир Фроленко считает Артема Ильюка лучшей кандидатурой на пост секретаря горсовета. По его мнению, в случае избрания мэром Владислава Чайки, он вместе с ним создаст отличную команду в городском совете Николаева.

— Я к Артему Ильюку всегда относился положительно. Я считаю, что этот человек имеет полное право быть секретарем городского совета. То что нам сегодня говорят, что он по какому-то закону не может быть (секретарем, - прим), ну я считаю, что это полный бред. Я думаю он (юрий Загородний, - прим.) сказал это неосознанно, поспешил. Почему? Потому что в городе Снигиревке мэр и секретарь городского совета избраны от партии Наш край. Почему сегодня у нас Артем Ильюк не может занимать пост секретаря горсовета? Я считаю, что этот человек опытный, что он вместе с Владиславом Чайкой будет хорошей командой, они сработаются. Я думаю, что Артем Ильюк будет хорошим секретарем, — заявил Владимир Фроленко.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний заявил, что Артема Ильюка не будут выдвигать в секретари Николаевского горсовета, если мэром станет кандидат от их партии, поскольку это противоречит закону.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.

Также напомним, что будущий депутат Николаевского городского совета Николай Капацына заявил, что он готов занять пост секретаря горсовета, если его поддержит большинство.