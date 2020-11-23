Во втором туре местных выборов 22 ноября явка избирателей в Николаеве по состоянию на 20:00 составила 28,40%, по Украине — 29,53%.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра
В других 10 городах, где сегодня состоялись выборы мэров, явка следующая:
Днепр — 23,93%
Никополь — 24,20%
Славянск — 32,40%
Ужгород — 27,94%
Бердянск — 39,23%
Львов — 38,94%
Дрогобыч — 30,21%
Полтава — 25,52%
Ровно — 30,35%
Черкассы — 26,02%
Как сообщалось, в Николаеве на выборах мэра лидирует Александр Сенкевич. Согласно данным его штаба он набирает 60,48%.
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Во втором туре местных выборов 22 ноября явка избирателей в Николаеве по состоянию на 20:00 составила 28,40%, по Украине — 29,53%.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра
В других 10 городах, где сегодня состоялись выборы мэров, явка следующая:
Днепр — 23,93%
Никополь — 24,20%
Славянск — 32,40%
Ужгород — 27,94%
Бердянск — 39,23%
Львов — 38,94%
Дрогобыч — 30,21%
Полтава — 25,52%
Ровно — 30,35%
Черкассы — 26,02%
Как сообщалось, в Николаеве на выборах мэра лидирует Александр Сенкевич. Согласно данным его штаба он набирает 60,48%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов