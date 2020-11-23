Во втором туре местных выборов 22 ноября явка избирателей в Николаеве по состоянию на 20:00 составила 28,40%, по Украине — 29,53%.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра

В других 10 городах, где сегодня состоялись выборы мэров, явка следующая:

Днепр — 23,93%

Никополь — 24,20%

Славянск — 32,40%

Ужгород — 27,94%

Бердянск — 39,23%

Львов — 38,94%

Дрогобыч — 30,21%

Полтава — 25,52%

Ровно — 30,35%

Черкассы — 26,02%

Как сообщалось, в Николаеве на выборах мэра лидирует Александр Сенкевич. Согласно данным его штаба он набирает 60,48%.