Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует назначить на должность главы Департамента энергоэффективности бывшего руководителя избирательного штаба кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Мэр говорит, что назначить Дениса Денисенко на должность директора департамента ему рекомендовала сама Татьяна Домбровская, так как, по ее словам, он является «специалистом в инновационных технологиях».

— Конечно (собираюсь принять на работу, - прим.). Я считаю, что такие кадры, как Денис Денисенко, нам необходимы в городском управлении, чтобы они могли доказать, что они могут что-то сделать. Или, чтобы они доказали обратное и были уволены. Мы все увидим в работе. Его рекомендовали. В частности, его рекомендовал депутата Татьяна Домбровская, которая рекомендовала его, как хорошего специалиста в инновационных технологиях, — утверждает мэр.

Александр Сенкевич говорит, что за его назначение он и Татьяна Домбровская будут нести персональную ответственность.

— Мы его, когда назначаем, мы берем его на поруки, мы берем за него ответственность, как Татьяна Николаевна, так и я. У меня сегодня задача такая, если люди работают, то мы с ними работаем. Если люди плохо работают, то мы их увольняем. Это будет касаться и Дениса Денисенко. О результатах его работы мы узнаем через 100 дней, — заявил Александр Сенкевич.

На уточняющий вопрос может ли Денис Денисенко будучи политтехнологом, руководившим на выборах работой штаба оппонента мэра в предвыборной гонке управлять Департаментом, который занимается внедрением энергоэффективных технологий, Александр Сенкевич дал положительный ответ. Городской голова отметил, что новый руководитель департамента сможет пересмотреть его работу и наполнить ее новым смыслом.

— Именно для этого мы назначаем нового человека, который может разобраться во всем, сделать работу департамента такой, какой она была задуманная идеологически. А все вопросы, которыми должны заниматься Департамент ЖКХ и Управление капитального строительства сдвинуть в сторону, — резюмировал Александр Сенкевич.

Отметим, что Денис Денисенко во время выборов мэра Николаева и Николаевского городского совета руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской. На выборах мэра Татьяна Домбровская заняла третье место с результатом 12,34%. Проиграв мэрскую гонку Татьяна Домбровская стала депутатом горсовета и возглавила фракцию «Слуги народа».

Денис Денисенко и Татьяна Домбровская

Также отметим, что несмотря на критику в адрес действующего мэра Николаева Александра Сенкевича, после объявления результатов выборов Татьяна Домбровская готова на любую должность в новом горсовете.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный считает необходимым ликвидировать Департамент энергоэффективности.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

Мэр Николаева Александр Сенкевич выступил за модернизацию Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета вместо его ликвидации.