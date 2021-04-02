Новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства.

В комментарии НикВести директор департамента Денис Денисенко, который возглавлял предвыборный штаб Татьяны Домбровской, объяснил, почему на исполком выносится проект решения о планах его подразделения заняться реконструкцией парка Победы, хотя на сегодня это полномочия департамента ЖКХ.

Согласно положению о департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, его основной задачей является реализация полномочий в сфере энергетики, энергосбережения и энергоэффективности. В полномочия этого подразделения мэрии входят вопросы, связанные с обеспечением энергоэффективности в городе, а также осуществление мероприятий по энергомодернизации объектов коммунальной собственности в рамках программы «Теплый Николаев», которая известна, как «Теплый дом».

— Дело в том, что планируется в целом реструктуризация горисполкома, планируют чуть-чуть менять структуры и функциональные обязанности структур, которые есть у подразделений. И одна из идей - это, собственно, чуть-чуть перепрофилировать департамент, перераспределить полномочия. В том числе, это касается парка Победы. Это один из элементов глобальных изменений, которые будут. Но пока об этом рано говорить. Это просто техническое действие, которое необходимо, чтобы реализовать эти идеи, - сказал Денис Денисенко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, значит ли это, что теперь департамент энергетики будет заниматься парками, чиновник сказал, что его переименуют и изменят функционал.

На вопрос, значит ли это, что он получит часть полномочий Департамента ЖКХ, Денис Денисенко ответил, что это возможно.

— Ну, вероятно…. Дело в том, что часть полномочий наших есть… У нас же есть сейчас дублирование функций, и сейчас мы хотим от этого уйти. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите еще дополнительные изменения, не только те, которые будут касаться нашего департамента, но других, - сказал Денис Денисенко.

Также он прокомментировал то, что изменения в структуру сейчас только обсуждаются депутатами и нет еще четкого понимания о том, как будут оптимизированы подразделения мэрии. Он отметил, что его позиция совпадает с мнением вице-мэра Дмитрием Лазаревым, который руководит рабочей группой по разработке новой структуры исполнительных органов.

Вице-мэр Николаева Дмитрий Лазарев и директор департамента энергетики Денис Денисенко

— Дело в том, что мы же должны эти все вещи вынести на обсуждение, в том числе и исполкома. Я не думаю, что они будут пакетно сразу приниматься. Я думаю, что не рано, надо начинать это обсуждение. Так как там Дмитрий Лазарев занимается этим вопросом, а департамент находится в его вертикали… У нас с ним мнения совпадают, - сказал Денис Денисенко

Отвечая на вопрос о том, когда планируется реализация проекта по реконструкции парка Победы, Денис Денисенко сказал, что это неизвестно. Отметим, что сейчас нет разработанного проекта реконструкции парка, неизвестна его стоимость и сроки реализации.

— Это не проект. Это пока только основы для того, чтобы в будущем проект некий был реализован. Тем более, вы же знаете, что есть проект реконструкции парка Победы, который был в прошлом году, который выиграл конкурс… Но фактически пока этот вопрос стоит. И для того, чтобы департамент начал этим заниматься, нужны изменения, которые вынесены на исполком. К сожалению, бюрократическая система такова, что тут как не спеши, все равно будет получаться медленно. Я не думаю, что это спешка, - сказал Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.