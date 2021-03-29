Глава Николаевской ОГА Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Об этом шла речь во время его пресс-конференции, передает НикВести.

По словам губернатора, команда «слуг народа» не несет коллективной ответственности за реализацию программы «Теплый Николаев», так как Татьяна Домбровская, как депутат городского совета, решила «персонально» курировать данный вопрос.

— Ответственность у нас все-таки персональная в этом плане. Татьяна Домбровская курирует этот вопрос. Я считаю, что это ее персональная ответственность, и от нее будет зависеть – это будет наша коллективная ответственность, или она делегирует вопросы: «Давайте обсуждать все проблемы, включитесь в работу», либо она сама будет работать, — заявил Виталий Ким.

На уточняющий вопрос журналиста сама ли Татьяна Домбровская приняла решение заняться данным вопросом, или под чьим-то влиянием, Виталий Ким заявил, что не будет давать на него ответ.

— Сама включилась или вы ее включили в эту историю? — спросил журналист. — На этот вопрос я вам не отвечу, — ответил Виталий Ким.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская ранее заявляла, что берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности, который по ее рекомендации возглавит бывший руководитель ее избирательного штаба Денис Денисенко.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что он также будет нести ответсвенность за назначение Дениса Денисенка, и что, по его мнению, он сможет пересмотреть его работу и наполнить ее новым смыслом.

Отметим, что Денис Денисенко во время выборов мэра Николаева и Николаевского городского совета руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской. На выборах мэра Татьяна Домбровская заняла третье место с результатом 12,34%. Проиграв мэрскую гонку, Татьяна Домбровская стала депутатом горсовета и возглавила фракцию «Слуги народа».

Денис Денисенко и Татьяна Домбровская

Отметим, что Департамента энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Игорь Дятлов во время предтавления своей предвыборной программы "Теплый дом", ноябрь 2015 года

Также отметим, что несмотря на критику в адрес действующего мэра Николаева Александра Сенкевича, после объявления результатов выборов Татьяна Домбровская заявляла о готовности занять любую должность в новом горсовете.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный считает необходимым ликвидировать Департамент энергоэффективности.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

Мэр Николаева Александр Сенкевич выступил за модернизацию Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета вместо его ликвидации.