Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета планирует заняться реконструкцией парка Победы.

Об этом свидетельствует проект решения о внесении изменений в программу социально-экономического развития Николаева, который вынесен на рассмотрение исполкома, - пишут НикВести.

Согласно действующей целевой программе, вопрос реконструкции парка относится к компетенции Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Опубликованным же проектом решения планируется передать этот вопрос в сферу управления Департамента энергетики.

Речь идет о реконструкции 42,4 гектаров парка с административным зданием. На данный момент нет проектной документации для этих объектов, а потому стоимость их реализации неизвестна.

Согласно положению о департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, его основной задачей является реализация полномочий в сфере энергетики, энергосбережения и энергоэффективности. В полномочия этого подразделения мэрии входят вопросы, связанные с обеспечением энергоэффективности в городе, а также осуществление мероприятий по энергомодернизации объектов коммунальной собственности.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская ранее заявляла, что берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности, который по ее рекомендации возглавил бывший руководитель ее избирательного штаба Денис Денисенко. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что он также будет нести ответсвенность за Дениса Денисенко, и что, по его мнению, он сможет пересмотреть его работу и наполнить ее новым смыслом.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Отметим, что Денис Денисенко во время выборов мэра Николаева и Николаевского городского совета руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской. На выборах мэра Татьяна Домбровская заняла третье место с результатом 12,34%. Проиграв мэрскую гонку, Татьяна Домбровская стала депутатом горсовета и возглавила фракцию «Слуги народа».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.