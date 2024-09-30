Миколаївців запрошують на святкування Дня українського козацтва

У вівторок, 1 жовтня, у Миколаєві в парку «Перемоги» відбудеться святкування Дня українського козацтва.

Про це повідомили в управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації.

Гості заходу зможуть взяти участь у різноманітних козацьких іграх, таких як стрільба з лука, бої на ножах і сокирах, метання списа та перетягування колоди. Також на відвідувачів чекає ярмарок і виставка народних витворів, концертна програма від етно-виконавців і показова регата від вихованців «Обласного яхт-клубу».

Святкування Дня Козацтва у Миколаєві. Анонс від Управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації

Також організатори анонсують показові бої національних воїнських традицій від козацько-спортивної школи.Для гостей заходу буде доступний канатний парк та традиційні страви польової кухні.

Хедлайнером заходу стане гурт HEADSHOT. Після заходу сонця планують розпалити традиційну ватру (вогнище, — прим) та водити традиційні обрядові хороводи.

Початок святкувань о 12:00 на пляжі «Стрілка» в парку «Перемоги».

Нагадаємо, 14 вересня Миколаїв відзначив свою 235-річницю з дня заснування міста. З самого ранку жителі міста приймали участь у різних інтерактивах та активностях: велопробіг, ярмарки, виставки та концерти.