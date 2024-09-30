Миколаївців запрошують на святкування Дня українського козацтва
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- Олена Козубовська
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16:05, 30 вересня, 2024
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У вівторок, 1 жовтня, у Миколаєві в парку «Перемоги» відбудеться святкування Дня українського козацтва.
Про це повідомили в управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації.
Гості заходу зможуть взяти участь у різноманітних козацьких іграх, таких як стрільба з лука, бої на ножах і сокирах, метання списа та перетягування колоди. Також на відвідувачів чекає ярмарок і виставка народних витворів, концертна програма від етно-виконавців і показова регата від вихованців «Обласного яхт-клубу».
Також організатори анонсують показові бої національних воїнських традицій від козацько-спортивної школи.Для гостей заходу буде доступний канатний парк та традиційні страви польової кухні.
Хедлайнером заходу стане гурт HEADSHOT. Після заходу сонця планують розпалити традиційну ватру (вогнище, — прим) та водити традиційні обрядові хороводи.
Початок святкувань о 12:00 на пляжі «Стрілка» в парку «Перемоги».
Нагадаємо, 14 вересня Миколаїв відзначив свою 235-річницю з дня заснування міста. З самого ранку жителі міста приймали участь у різних інтерактивах та активностях: велопробіг, ярмарки, виставки та концерти.