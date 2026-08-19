Землю під стадіоном у парку «Перемоги» збираються передати місту з державної власності

Землю під стадіоном у парку «Перемоги» мають передати місту. Архівне фото МикВісті

Земельна ділянка під стадіоном і фехтувальною школою у парку «Перемоги» у Миколаєві має перейти у власність міста. Для цього депутати міськради мають дати згоду: землю приймуть з державної власності.

Про це йшла мова на земельній комісії Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

На земельній комісії депутати розглянути проєкт рішення. Мова йде про ділянку у Миколаєві по пр. Героїв України площею 12,7 гектари. Там розташований стадіон та школа фехтування у парку «Перемоги».

Ділянка, яку мають передати у власність міста. Скриншот з трансляції

Цю землю мають передати з державної власності у комунальну. На карті ділянка позначена як спортивний комплекс «Трудові резерви».

Ділянка позначена на карті як спортивний комплекс «Трудові резерви». Скриншот з трансляції

У проєкті рішення зазначили, що міський голова має підписати акт прийому-передачі землі. Питання мають розглянути на сесії Миколаївської міської ради.

Зазначимо, що у 2025 році у коментарі «МикВісті» заступник міського голови Анатолій Петров зазначив, що хоч стадіон передали у комунальну власність Миколаєва, однак залишалося невирішеним питання передачі землі. За його словами, лише після урегулювання ситуації із землею зможуть розпочинати планування.

«До війни ми займалися цим питанням, планували, але зараз війна і поки що не доходять руки через брак фінансів. Все буде залежати від фінансування, там питання ще із землею, а потім все інше. Питання в процесі. Це не від нас залежить, а від Міністерства освіти. Обіцяють, що скоро, можливо до кінця року заберемо. А потім будуть плани», — зауважив Анатолій Петров.

Передача стадіону місту

Стадіон у парку «Перемоги» збудували та урочисто відкрили ще восени 2013 року. На відкриття стадіону приїхали тодішній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник, прем'єр-міністр України Микола Азаров, голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов, представники міської та обласної влади, а також ректори усіх миколаївських вишів.

У 2017 році тодішній перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь звернувся до депутатів міськради Миколаєва з проханням «невідкладно розглянути» виділення субвенції обласному бюджету у розмірі 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку «Перемоги».

При цьому, 25 квітня 2017 року на сесії депутати Миколаївської міськради доручили тоді чинним першому заступнику міського голови Андрію Дадиверіну, заступникам міського голови Валентині Бондаренко та Євгену Шевченку за зверненням Миколаївської облдержадміністрації підготувати проекти рішень міськради про виділення 40 мільйонів 170 тисяч гривень субвенції для містечка у парку «Перемоги», але за умови подальшої передачі цього об'єкту у комунальну власність міста.

Також депутати міськради внесли зміни до Програми соціально-економічного розвитку міста та до бюджету міста щодо виділення субвенції обласному бюджету у 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку.

У вересні 2017 року відбулося відкриття спортивного містечка у парку «Перемоги» біля фехтувальної школи.

Через рік у вересні 2018 року депутати комісії з питань ЖКГ погодили передачу на баланс Миколаєва спорткомплексу у парку «Перемоги».

У квітні 2019 року Олександр Сєнкевич обурився тим, що стадіон у парку «Перемоги». досі не передали на баланс міста, назвавши ситуацію, що склалася, «ідіотизмом».

Народні депутати України від партії «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва та Олександр Пасічний зверталися до тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням передати у комунальну власність Миколаєва спорткомплекс у парку «Перемоги».

Пізніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України не може передати спортивне містечко у парку на баланс міста через недостатнє фінансування для завершення процедури державної реєстрації майнових прав.

У травні 2020 року міський голова Олександр Сенкевич розповів, що спортмістечко у парку «Перемоги» досі не передано на баланс міста через небажання колективу Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, який ним керує.

У 2023 році стадіон у парку «Перемоги» нарешті передали у комунальну власність Миколаєва. Проте об’єкт тоді ще здали в експлуатацію.

Стадіон тоді почали приводити до ладу. Проте грошей на ремонт спортивних елементів у бюджеті ані 2024, ані 2025 року не було.