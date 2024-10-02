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Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»

У вівторок, 1 жовтня, в Україні відзначали День козацтва та День Захисників та захисниць. На честь цього в парку «Перемоги» у Миколаєві влаштували святкування у козацькій тематиці.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

З 12 години дня і до ночі на міському пляжі «Стрілка» виступали миколаївські артисти. Відвідувачі могли взяти участь у різних активностях: стрільбі з лука, козацьких іграх, боях на сокирах та ножах. Також гості заходи мали нагоду спробувати страви польової кухні.

Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»

Для дітей організували майстер-класи з плетіння браслетів на виготовлення інших тематичних виробів, аквагрим та розгорнули канатний парк. Також на відвідувачів чекали ярмарок, виставка народних витворів та показова регата від вихованців «Обласного яхт-клубу».

Після заходу сонця присутні запалили ватру (вогнище, — прим.), навколо якої до ночі водили хороводи.

У Миколаєві до Дня козацтва запалили ватру. Фото «МикВісті»У Миколаєві до Дня козацтва запалили ватру. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»
Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»Святкування Дня козацтва у Миколаєві 1 жовтня. Фото «МикВісті»

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