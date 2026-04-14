У ЦНАПах Миколаєва за минулий рік опрацювали понад 85 тисяч звернень

ЦНАП у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада

У ЦНАПах Миколаєва опрацювали понад 86 тисяч звернень за 2025 рік. Найбільше навантаження припало на ЦНАП у Центральному районі — 39 тисяч 390 звернень, в Інгульському — 29 тисяч 822, Корабельний, який відновив роботу після реконструкції у квітні, 9 тисяч 355 звернень, та у Заводському, що запрацював у серпні, опрацювали 7 тисяч 412 звернень.

Про це повідомили в департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міськради у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Отже, найбільше навантаження зафіксовано у Центрі надання адміністративних послуг Центрального району. Якщо на початку року тут приймали близько 2,6 тисячі відвідувачів щомісяця, то вже влітку ця цифра перевищила 3 тисячі. Найбільший наплив стався у жовтні — майже 4,8 тисячі звернень. До кінця року показники трохи знизились, але залишались високими — понад 3,8–4 тисячі. На початку 2026 року темпи не впали: понад 4 тисячі звернень і в січні, і в лютому.

У Центрі надання адміністративних послуг Інгульського району спостерігається поступове зростання. Якщо у січні 2025 року надали 1 тисяча 685 послуг, то вже влітку — понад 2 тисячі 700. Наприкінці року та на початку 2026 року показники перевищили 3 тисячі — зокрема, 3 тисячі 665 у лютому 2026 року.

Центр надання адміністративних послуг у Заводському районі Миколаєва, який розпочав роботу 26 серпня 2025 року, відтоді прийняв перші 682 звернення. У наступні місяці кількість звернень зростала і досягла 1 тисячі 925 у грудні, однак у 2026 році показники знизились — до 992 у січні та 547 у лютому.

Центр надання адміністративних послуг у Корабельному районі розпочав роботу після реконструкції, з 4 квітня 2025 року. У квітні тут надали 748 послуг, у травні — 835. Влітку показники зросли до 1 тисячі 274 у липні, після чого стабілізувалися на рівні близько 1000–1200 звернень щомісяця. У лютому 2026 року зафіксовано 1 тисяча 68 наданих послуг.

Нагадаємо, у Миколаєві жителі скаржаться на проблеми із записом до електронної черги щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Мова йде про Центр надання адміністративних послуг в Інгульському районі. Т

У зверненні йдеться про те, що отримати послугу державної реєстрації права власності на нерухоме майно у ЦНАПі Інгульского району майже неможливо. В електронній черзі, як зазначає миколаївець, місця, якщо і з'являються, то миттєво резервуються.