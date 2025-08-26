У Заводському районі Миколаєва відкрили Центр надання адмінпослуг

Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада

У Заводському районі Миколаєва за підтримки Данії відкрили Центр надання адміністративних послуг Заводського району. Він знаходиться за адресою проспект Центральний, 11/5.

Там облаштували сучасні системи безпеки, відеоспостереження, пандус та укриття, повідомили у Данській раді у справах біженців.

«Тепер щодня до 1 000 мешканців Миколаєва можуть отримувати необхідні адмінпослуги швидко, безпечно та зручно», — додали там.

У будівлі ЦНАПу знаходиться 10 робочих місць, термінал самообслуговування, а також умови для надання близько 140 адміністративних послуг: від реєстрації місця проживання й нерухомості до послуг для бізнесу, додали у міській раді.

Реклама

«Це, зокрема, найбільш затребувані послуги — реєстрація місця проживання, нерухомості, бізнесу, а також послуги міської ради», — зазначив директор департаменту адміністративних послуг Владислав Бєлан.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що проєкт реалізували спільними зусиллями міської ради та міжнародних партнерів.

«Завдяки співпраці з Урядом Данії, Посольством Данії в Україні, офісом Данії в Миколаєві, а також ПРООН в Україні та Данською радою у справах біженців вдалося профінансувати роботи та забезпечити ЦНАП усім необхідним», — сказав Олександр Сєнкевич.

Голова офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен підкреслив, що Данія приділяє значну увагу розвитку сфери адмінпослуг на Миколаївщині.

«Це вже другий ЦНАП, який ми відкриваємо в Миколаєві, та четвертий в області. Незабаром відкриється ЦНАП у Коблевому. Це частина стратегічного розвитку міста, і ми будемо продовжувати працювати у цьому напрямку», — наголосив він.