Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    26 серпня, 2025

  • 20°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 26 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 20° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Заводському районі Миколаєва відкрили Центр надання адмінпослуг

Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада

У Заводському районі Миколаєва за підтримки Данії відкрили Центр надання адміністративних послуг Заводського району. Він знаходиться за адресою проспект Центральний, 11/5.  

Там облаштували сучасні системи безпеки, відеоспостереження, пандус та укриття, повідомили у Данській раді у справах біженців. 

«Тепер щодня до 1 000 мешканців Миколаєва можуть отримувати необхідні адмінпослуги швидко, безпечно та зручно», — додали там.  

У будівлі ЦНАПу знаходиться 10 робочих місць, термінал самообслуговування, а також умови для надання близько 140 адміністративних послуг: від реєстрації місця проживання й нерухомості до послуг для бізнесу, додали у міській раді. 

Реклама

«Це, зокрема, найбільш затребувані послуги — реєстрація місця проживання, нерухомості, бізнесу, а також послуги міської ради», — зазначив директор департаменту адміністративних послуг Владислав Бєлан.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що проєкт реалізували спільними зусиллями міської ради та міжнародних партнерів.

«Завдяки співпраці з Урядом Данії, Посольством Данії в Україні, офісом Данії в Миколаєві, а також ПРООН в Україні та Данською радою у справах біженців вдалося профінансувати роботи та забезпечити ЦНАП усім необхідним», — сказав Олександр Сєнкевич.

Голова офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен підкреслив, що Данія приділяє значну увагу розвитку сфери адмінпослуг на Миколаївщині.

«Це вже другий ЦНАП, який ми відкриваємо в Миколаєві, та четвертий в області. Незабаром відкриється ЦНАП у Коблевому. Це частина стратегічного розвитку міста, і ми будемо продовжувати працювати у цьому напрямку», — наголосив він.

Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада
Новий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська радаНовий ЦНАП запрацював у Заводському районі Миколаєва, 26 серпня 2025 рік, фото: міська рада

ЦНАПи у Миколаєві

Для відкриття Центру надання адміністративних послуг в Заводському районі Офіс відновлення та розвитку Миколаєва підписав Меморандум про співпрацю з Данською радою у справах біженців / DRC. У коментарі «НикВести» в Офісі відновлення повідомили, що приміщення мають підготувати та відкрити до кінця 2024 року.

Водночас Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міськради оголосив декілька тендерів на придбання нових офісних меблів на загальну суму 499 тисяч 906 гривень. 

У місті також працюють над створенням оновленого електронного порталу адмінпослуг та планують розробити стратегію покращення якості адміністративних послуг. Для цього, зокрема серед миколаївців проводять опитування, розроблене експертом із розвитку сфери надання адміністративних послуг Офісу відновлення та розвитку Миколаєва.

А в Корабельному районі Миколаєва капітально відремонтують площу біля адмінбудівлі для облаштування безбар’єрного простору до Центру надання адміністративних послуг. До цього відділення ЦНАПу тимчасово призупинило прийом громадян у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. На це з бюджету міста виділили 5,7 мільйона гривень

Зараз у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані можуть оновити свої військово-облікові дані.

Останні новини про: Співпраця з Данією

Миколаїв отримав 9 тролейбусів з автономним ходом — на вручення транспорту приїхав посол Данії
«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві
«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?
Реклама

Читайте також:

новини

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

Світлана Іванченко
новини

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв’язки» для відбудови Миколаєва

Катерина Середа
новини

Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні «Зорі»: «Будемо ремонтувати це все»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Співпраця з Данією

«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?
«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві
Миколаїв отримав 9 тролейбусів з автономним ходом — на вручення транспорту приїхав посол Данії

Прокуратура жорстко відповіла меру Миколаєва на заяву, що обшуки — це піар-акція

На Миколаївщині через падіння горілих дерев у Андріївському лісі люди сидять без світла

4 години тому

Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay