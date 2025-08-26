У Заводському районі Миколаєва відкрили Центр надання адмінпослуг
Юлія Бойченко
21:09, 26 серпня, 2025
У Заводському районі Миколаєва за підтримки Данії відкрили Центр надання адміністративних послуг Заводського району. Він знаходиться за адресою проспект Центральний, 11/5.
Там облаштували сучасні системи безпеки, відеоспостереження, пандус та укриття, повідомили у Данській раді у справах біженців.
«Тепер щодня до 1 000 мешканців Миколаєва можуть отримувати необхідні адмінпослуги швидко, безпечно та зручно», — додали там.
У будівлі ЦНАПу знаходиться 10 робочих місць, термінал самообслуговування, а також умови для надання близько 140 адміністративних послуг: від реєстрації місця проживання й нерухомості до послуг для бізнесу, додали у міській раді.
«Це, зокрема, найбільш затребувані послуги — реєстрація місця проживання, нерухомості, бізнесу, а також послуги міської ради», — зазначив директор департаменту адміністративних послуг Владислав Бєлан.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що проєкт реалізували спільними зусиллями міської ради та міжнародних партнерів.
«Завдяки співпраці з Урядом Данії, Посольством Данії в Україні, офісом Данії в Миколаєві, а також ПРООН в Україні та Данською радою у справах біженців вдалося профінансувати роботи та забезпечити ЦНАП усім необхідним», — сказав Олександр Сєнкевич.
Голова офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен підкреслив, що Данія приділяє значну увагу розвитку сфери адмінпослуг на Миколаївщині.
«Це вже другий ЦНАП, який ми відкриваємо в Миколаєві, та четвертий в області. Незабаром відкриється ЦНАП у Коблевому. Це частина стратегічного розвитку міста, і ми будемо продовжувати працювати у цьому напрямку», — наголосив він.
ЦНАПи у Миколаєві
Для відкриття Центру надання адміністративних послуг в Заводському районі Офіс відновлення та розвитку Миколаєва підписав Меморандум про співпрацю з Данською радою у справах біженців / DRC. У коментарі «НикВести» в Офісі відновлення повідомили, що приміщення мають підготувати та відкрити до кінця 2024 року.
Водночас Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міськради оголосив декілька тендерів на придбання нових офісних меблів на загальну суму 499 тисяч 906 гривень.
У місті також працюють над створенням оновленого електронного порталу адмінпослуг та планують розробити стратегію покращення якості адміністративних послуг. Для цього, зокрема серед миколаївців проводять опитування, розроблене експертом із розвитку сфери надання адміністративних послуг Офісу відновлення та розвитку Миколаєва.
А в Корабельному районі Миколаєва капітально відремонтують площу біля адмінбудівлі для облаштування безбар’єрного простору до Центру надання адміністративних послуг. До цього відділення ЦНАПу тимчасово призупинило прийом громадян у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. На це з бюджету міста виділили 5,7 мільйона гривень.
Зараз у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані можуть оновити свої військово-облікові дані.
