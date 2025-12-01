«Там втрати води більше 50%», — заміну мереж у Корабельному районі коштом Данії планують почати у 2026 році

Розриття водоканалу вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті» для ілюстрації

Розпочати роботи з заміни водопровідних мереж у Корабельному районі Миколаєва планують у 2026 році. Роботи фінансує уряд Данії через Північну екологічну фінансову корпорацію (NEFCO).

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Build back better». Що насправді означає принцип «відбудувати краще, ніж було» для Миколаєва?».

Цей проєкт загалом передбачає заміну та санацію труб, встановлення лічильників та сучасного обладнання, яке дозволить водоканалу «відразу бачити, що є витоків з труб» і швидко на це реагувати.

Наразі втрати води з мережі у Корабельному район складають «більше 50%», пояснив нам у коментарі керівник офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен.

— Або ця вода просто так витікає, або це те, що називається комерційними втратами — те, що не обліковується. Але все це можна зменшити, якщо ставити лічильники в правильних місцях, щоб обліковувати всю цю вода, яка втрачається, — пояснив він.

Фізично проєкт має розпочатися у 2026 році. Наразі завершується процес тендера, підписання договору та визначення підрядника.

Миколаєву потрібні очисні води

Хоча запуск нового водогону для Миколаєва відбувся у жовтні 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.