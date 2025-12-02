В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме
15:13, 02 грудня, 2025
Перші індивідуальні теплові пункти (ІТП) для Миколаєва, на які Данія надала 7,2 мільйона євро, почнуть встановлювати у 2026 році.
Про це повідомив під час брифінгу 2 грудня повідомив директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, передає кореспондент «МикВісті».
Як відомо, проєктом з встановлення ІТП займається Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO). Наразі вона оголосила тендери, щоб знайти підрядників, які виконуватимуть ці роботи.
Загалом передбачається встановлення 220 індивідуальних теплових пунктів у Корабельному районі та на Намиві, повідомив Микола Логвінов.
— Зараз NEFCO проводить тендера, це відбувається на їхній платформі. Я думаю, що у наступному році почнеться процес проєктування, навіть монтаж деяких з них, — пояснив він.
Директор обленерго не знає, в який саме термін планують встановити усі індивідуальні теплові пункти, однак додає, що цей процес відбуватиметься в міжопалювальний період.
— Це залежить не від нас, це залежить більшою мірою від NEFCO. Як пройде процес тендеру, тоді будемо говорити про якісь графіки та дедлайни. Тому що ІТП можна монтувати тільки в міжопалювальний період, — сказав Микола Логвінов.
За його словами, підприємство «буде максимально співпрацювати з NEFCO, щоб технічні рішення були правильні і проєкт реалізувався якомога швидше».
Що таке ІТП?
Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) — це автоматизований пристрій, який встановлюється в будівлі й керує подачею тепла. Він може:
- регулювати температуру залежно від погоди (зовнішнього температурного графіка),
- забезпечувати більш рівномірне тепло,
- економити енергію,
- забезпечувати гаряче водопостачання з теплообмінником,
- мати вбудований лічильник тепла.
Як працює індивідуальний теплопункт?
Індивідуальний теплопункт отримує тепло від міської мережі, але сам «вирішує», скільки тепла потрібно подати в будинок. Він оснащений датчиками температури, регуляторами тиску та насосами. Завдяки цьому тепло подається рівномірно, а мешканці не страждають від перегріву чи холоду.
Чому ІТП допомагає економити гроші?
ІТП дозволяє споживати стільки тепла, скільки дійсно потрібно. Якщо на вулиці потеплішало — система автоматично зменшить подачу. Це допомагає уникати перевитрат і знижує платіжки на 15-30% залежно від сезону.
Читайте також статтю «МикВісті» «URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?», де зокрема йдеться про підписання угоди з Міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на 7,2 мільйона євро.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
