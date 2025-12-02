  • вівторок

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, фото «МикВісті»Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, фото «МикВісті»

Перші індивідуальні теплові пункти (ІТП) для Миколаєва, на які Данія надала 7,2 мільйона євро, почнуть встановлювати у 2026 році.

Про це повідомив під час брифінгу 2 грудня повідомив директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, передає кореспондент «МикВісті».

Як відомо, проєктом з встановлення ІТП займається Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO). Наразі вона оголосила тендери, щоб знайти підрядників, які виконуватимуть ці роботи.

Загалом передбачається встановлення 220 індивідуальних теплових пунктів у Корабельному районі та на Намиві, повідомив Микола Логвінов.

— Зараз NEFCO проводить тендера, це відбувається на їхній платформі. Я думаю, що у наступному році почнеться процес проєктування, навіть монтаж деяких з них, — пояснив він.

Нові індивідуальні теплові пункти у Чернівцях. Фото: «Шпальта»Нові індивідуальні теплові пункти у Чернівцях. Фото: «Шпальта»

Директор обленерго не знає, в який саме термін планують встановити усі індивідуальні теплові пункти, однак додає, що цей процес відбуватиметься в міжопалювальний період.

— Це залежить не від нас, це залежить більшою мірою від NEFCO. Як пройде процес тендеру, тоді будемо говорити про якісь графіки та дедлайни. Тому що ІТП можна монтувати тільки в міжопалювальний період, — сказав Микола Логвінов.

За його словами, підприємство «буде максимально співпрацювати з NEFCO, щоб технічні рішення були правильні і проєкт реалізувався якомога швидше».

Що таке ІТП?

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) — це автоматизований пристрій, який встановлюється в будівлі й керує подачею тепла. Він може:

  • регулювати температуру залежно від погоди (зовнішнього температурного графіка),
  • забезпечувати більш рівномірне тепло,
  • економити енергію,
  • забезпечувати гаряче водопостачання з теплообмінником,
  • мати вбудований лічильник тепла.

Як працює індивідуальний теплопункт?

Індивідуальний теплопункт отримує тепло від міської мережі, але сам «вирішує», скільки тепла потрібно подати в будинок. Він оснащений датчиками температури, регуляторами тиску та насосами. Завдяки цьому тепло подається рівномірно, а мешканці не страждають від перегріву чи холоду.

Чому ІТП допомагає економити гроші?

ІТП дозволяє споживати стільки тепла, скільки дійсно потрібно. Якщо на вулиці потеплішало — система автоматично зменшить подачу. Це допомагає уникати перевитрат і знижує платіжки на 15-30% залежно від сезону.

Читайте також статтю «МикВісті» «URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?», де зокрема йдеться про підписання угоди з Міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на 7,2 мільйона євро.

Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

