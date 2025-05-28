Миколаїв отримає €7,2 млн від NEFCO на індивідуальні теплові пункти у будинках

Нові індивідуальні теплові пункти у Чернівцях. Фото: «Шпальта»

Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) надасть Миколаєву близько 7,2 мільйона євро грантової підтримки на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та підвищення енергоефективності в житлових будинках міста.

Про це йшлося під час постійної комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради 26 травня, пишуть «МикВісті».

Однак остаточну суму визначать за результатами тендерної процедури, яку запустять після ухвалення цього рішення на сесії міської ради, пояснив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов.

— Розмір гранту — до 7,2 мільйона євро. Чому до? Тому що в рамках тендеру, який буде запущений після нашого рішення, буде визначатися остаточна сума, — пояснив він.

Члени комісії з питань житлово-комунального господарства підтримали даний проєкт рішення. Його мають розглянути найближчого засідання сесії міської ради, яке відбудеться 29 травня.

Нагадаємо, Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) також надасть Миколаєву 7,2 мільйона євро грантової підтримки на сонячні електростанції.

Що таке ІТП?

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) — це автоматизований пристрій, який встановлюється в будівлі й керує подачею тепла. Він може:

регулювати температуру залежно від погоди (зовнішнього температурного графіка),

забезпечувати більш рівномірне тепло,

економити енергію,

забезпечувати гаряче водопостачання з теплообмінником,

мати вбудований лічильник тепла.

Як працює індивідуальний теплопункт?

Індивідуальний теплопункт отримує тепло від міської мережі, але сам «вирішує», скільки тепла потрібно подати в будинок. Він оснащений датчиками температури, регуляторами тиску та насосами. Завдяки цьому тепло подається рівномірно, а мешканці не страждають від перегріву чи холоду.

Чому ІТП допомагає економити гроші?

ІТП дозволяє споживати стільки тепла, скільки дійсно потрібно. Якщо на вулиці потеплішало — система автоматично зменшить подачу. Це допомагає уникати перевитрат і знижує платіжки на 15-30% залежно від сезону.