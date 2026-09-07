 Скоротили витрати води: водоканал Миколаєва відзвітував про економію понад ₴5 млн

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Головна Новини Суспільство 16:40, 07 вересня, 2026

Скоротили витрати води: водоканал Миколаєва відзвітував про економію понад ₴5 млн

Труби водогону. Фото з архіву МикВістіТруби водогону. Фото з архіву МикВісті

КП «Миколаївводоканал» із початку 2026 року скоротило втрати води з 44% у січні до 34,7% у липні. За словами директора підприємства Геннадія Ізюмова, це дозволило зекономити понад 5 мільйонів гривень.

Про результати роботи підприємства директор повідомив під час апаратної наради 7 вересня, пишуть «МикВісті».

Для порівняння, за підсумками 2025 року втрати води на підприємстві становили майже 40%. У січні цього року показник зріс до 44%, однак протягом наступних місяців його вдалося поступово зменшити. У червні втрати становили 36%, а в липні — вже 34,7%.

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Геннадій Ізюмов зазначив, що кожен відсоток втрат води коштує підприємству близько мільйона гривень. Відтак скорочення показника дало економію більш ніж у 5 мільйонів гривень від початку року.

Також за словами директора водоканалу кількість витоків у водомережі скоротилася зі 1648 минулого року до 640 за аналогічний період 2026 року.

Ще один результат стосується Варварівських очисних споруд каналізації. У травні там встановили систему відеоспостереження, яка автоматично розпізнає номерні знаки автомобілів. Вона дозволяє точніше обліковувати транспорт, який привозить стічні води, та контролювати нарахування за їхній скид.

— Завдяки цьому у другому кварталі 2026 року кількість облікованих талонів на варварівських очисних збільшилась на 145 штук, або на 60% порівняно з цим же періодом 2025 року, — зазначив директор водоканалу.

Підприємство також посилило контроль за використанням пального. Після повного впровадження системи контролю та встановлення датчиків рівня палива за три місяці 2026 року вдалося заощадити 40 393 літри пального.

Раніше повідомлялося, що «Миколаївводоканал» разом із підрядними організаціями вже оновило близько 15 кілометрів водопровідних мереж. Наразі щомісяця комунальники замінюють понад два кілометри.

Нагадаємо, миколаївці просять комунальне підприємство «Миколаївводоканал» привести до ладу територію після ремонту водомереж на перехресті вулиць 1-ї Екіпажної та 11-ї Воєнної.

Слід зазначити, що у червні в уряді відзвітували, що у Миколаєві з кранів тече якісна питна вода. Тому після запуску водогону КП «Миколаївводоканал» проводить промивку водопровідних мереж. Протягом травня фахівці підприємства промили 70 кілометрів труб у місті.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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