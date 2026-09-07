У Миколаєві знайшли чоловіка, якого вважають причетним до пошкодження могил

У Миколаєві поліцейські знайшли 35-річного місцевого жителя, якого вважають причетним до пошкодження надгробків на трьох могилах. Інцидент стався на кладовищі у мікрорайоні Варварівка.

Про це повідомили в Нацполіції.

У Миколаєві знайшли чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. Фото: Нацполіція У Миколаєві знайшли чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. Фото: Нацполіція

Зазначається, що 6 вересня до поліції звернулася місцева мешканка, яка розповіла про понівечену могилу. На місці правоохоронці також знайшли пошкоджені надгробні плити ще на двох місцях поховань.

Поліцейські встановили чоловіка, який, за їхніми даними, може бути причетний до інциденту. Він пояснив, що був п'яний, коли у нього стався напад агресії.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою або іншим місцем поховання з хуліганських мотивів.

Санкція статті передбачає до трьох років тюрми. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у руйнуванні надгробків у Баштанському районі.