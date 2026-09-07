 У Миколаєві знайшли чоловіка, якого вважають причетним до пошкодження могил

  • понеділок

    7 вересня, 2026

  • 21.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 вересня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 21.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 18:48, 07 вересня, 2026

У Миколаєві знайшли чоловіка, якого вважають причетним до пошкодження могил

У Миколаєві поліцейські знайшли 35-річного місцевого жителя, якого вважають причетним до пошкодження надгробків на трьох могилах. Інцидент стався на кладовищі у мікрорайоні Варварівка.

Про це повідомили в Нацполіції.

У Миколаєві знайшли чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. Фото: НацполіціяУ Миколаєві знайшли чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. Фото: Нацполіція
У Миколаєві знайшли чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. Фото: НацполіціяУ Миколаєві знайшли чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами. Фото: Нацполіція

Зазначається, що 6 вересня до поліції звернулася місцева мешканка, яка розповіла про понівечену могилу. На місці правоохоронці також знайшли пошкоджені надгробні плити ще на двох місцях поховань.

Поліцейські встановили чоловіка, який, за їхніми даними, може бути причетний до інциденту. Він пояснив, що був п'яний, коли у нього стався напад агресії.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою або іншим місцем поховання з хуліганських мотивів.

Санкція статті передбачає до трьох років тюрми. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у руйнуванні надгробків у Баштанському районі.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаїв

За тиждень на Миколаївщині народилися 83 дитини, серед них — одна двійня
Замість святкування: Сєнкевич закликав миколаївців вивісити прапори до Дня міста
В окремі години маршрут №1 у Миколаєві подовжать до Північного
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич розкритикував Миколаївську ТЕЦ за пошкодження «зеленого паркану» на пр. Богоявленському

Юлія Лук’яненко
новини
Скоротили витрати води: водоканал Миколаєва відзвітував про економію понад ₴5 млн

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві хочуть приймати людей у ЦНАПах під час тривог

Аліна Квітко
новини
У мерії розраховують протягом місяця переоформити землю під стадіоном у парку Перемоги, яку передали у власність Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич заявив, що масових заходів на День міста у Миколаєві не буде: «Військові не забороняють, але святкувати не бажано»

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

В окремі години маршрут №1 у Миколаєві подовжать до Північного
Замість святкування: Сєнкевич закликав миколаївців вивісити прапори до Дня міста
За тиждень на Миколаївщині народилися 83 дитини, серед них — одна двійня

Скоротили витрати води: водоканал Миколаєва відзвітував про економію понад ₴5 млн

ТРАНСПОРТ

В окремі години маршрут №1 у Миколаєві подовжать до Північного

54 хвилини тому

Замість святкування: Сєнкевич закликав миколаївців вивісити прапори до Дня міста

Головне сьогодні