 У Миколаєві мають демонтувати ще майже 300 рекламних конструкцій

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Головна Новини Самоврядування 19:20, 07 вересня, 2026

У Миколаєві мають демонтувати ще майже 300 рекламних конструкцій

У Миколаєві мають демонтувати ще майже 300 рекламних конструкцій. Ілюстративне фото МикВістіУ Миколаєві мають демонтувати ще майже 300 рекламних конструкцій. Ілюстративне фото МикВісті

За серпень у Миколаєві демонтували лише шість рекламних конструкцій, які були розташовані на фасадах. Всього у місті ще належить прибрати ще 287 рекламних конструкцій. Більшість з них — у Центральному районі.

Про це розповів під час апаратної наради у мерії директор департаменту архітектури та містобудування Євген Поляков сьогодні, 7 вересня, пишуть «МикВісті».

Основна частина недемонтованої реклами залишилася з минулого року.

— Якщо казати про цей рік, то недемонтованою залишається 81 конструкція зафіксована. Найбільша кількість у Центральному районі. На жаль, фіксуємо ще скарги і на порушення вимог до розміщення зовнішньої реклами у громадському просторі. Ще надходять скарги про російськомовну рекламу. Даємо такі наказані доручення, сподіваємось на виконання, — сказав Євген Поляков.

Він повідомив, що адміністрації Центрального та Інгульского районів розглядають ці питання та накладають штрафи у разі порушень. Але адміністрації Заводського та Корабельного районів інформація про притягнення до відповідальності порушників за минулий місяць не надавали.

Нагадаємо, у минулому році у Миколаєві за рік демонтували 1034 рекламні конструкції, більшість із них — вивіски та малогабаритна реклама. Серед демонтованих об’єктів 51 — великогабаритні рекламні засоби, решта — вивіски та мала реклама. Станом на січень у місті залишаються 244 конструкції, які ще підлягають приведенню у відповідність або демонтажу.

У липні у Миколаєві створили робочу групу, яка займатиметься питаннями розвитку ринку зовнішньої реклами, впорядкуванням рекламних конструкцій та підготовкою пропозицій щодо їх розміщення у місті.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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