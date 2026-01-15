Понад 1000 вивісок і рекламних щитів прибрали з вулиць Миколаєва торік

У Миколаєві за рік демонтували 1034 рекламні конструкції, більшість із них — вивіски та малогабаритна реклама.

Про це повідомив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков під час відкритої апаратної наради в міськраді, пишуть «МикВісті».

За його словами, серед демонтованих об’єктів 51 — великогабаритні рекламні засоби, решта — вивіски та мала реклама. Наразі в місті залишаються 244 конструкції, які ще підлягають приведенню у відповідність або демонтажу.

— Залишилось ремонтувати 244 конструкції, постійно надходять нові скарги щодо російської мови в публічному просторі на таких вивісках. Тому ця робота продовжується, — зазначив Євген Поляков.

Він додав, що міська влада постійно проводить прийом громадян і підприємців, які звертаються за роз’ясненнями щодо вимог до розміщення реклами.

У Миколаєві за 2025 рік демонтували більше 1000 рекламних конструкцій. Фото: МикВісті, вулиця Соборна

Міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, із якими саме питаннями найчастіше звертаються підприємці — щодо типу конструкцій чи причин демонтажу російськомовних вивісок.

— Таких вже стало значно менше (причин демонтажу російськомовних вивісок – прим). Тепер звертаються, яким чином це правильно робити. Ми доводимо до їх відома вимоги щодо правил благоустрою міста Миколаєва і вимоги щодо розміщень реклами, — відповів Євген Поляков.

За словами Євгена Полякова, основні скарги стосуються строків інформування про демонтаж. Підприємці по-різному оцінюють час, за який дізнаються про заплановані роботи.