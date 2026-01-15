Понад 1000 вивісок і рекламних щитів прибрали з вулиць Миколаєва торік
У Миколаєві за рік демонтували 1034 рекламні конструкції, більшість із них — вивіски та малогабаритна реклама.
Про це повідомив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков під час відкритої апаратної наради в міськраді, пишуть «МикВісті».
За його словами, серед демонтованих об’єктів 51 — великогабаритні рекламні засоби, решта — вивіски та мала реклама. Наразі в місті залишаються 244 конструкції, які ще підлягають приведенню у відповідність або демонтажу.
— Залишилось ремонтувати 244 конструкції, постійно надходять нові скарги щодо російської мови в публічному просторі на таких вивісках. Тому ця робота продовжується, — зазначив Євген Поляков.
Він додав, що міська влада постійно проводить прийом громадян і підприємців, які звертаються за роз’ясненнями щодо вимог до розміщення реклами.
Міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, із якими саме питаннями найчастіше звертаються підприємці — щодо типу конструкцій чи причин демонтажу російськомовних вивісок.
— Таких вже стало значно менше (причин демонтажу російськомовних вивісок – прим). Тепер звертаються, яким чином це правильно робити. Ми доводимо до їх відома вимоги щодо правил благоустрою міста Миколаєва і вимоги щодо розміщень реклами, — відповів Євген Поляков.
За словами Євгена Полякова, основні скарги стосуються строків інформування про демонтаж. Підприємці по-різному оцінюють час, за який дізнаються про заплановані роботи.
Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року бюджет Миколаєва отримав у 18 разів більше надходжень від розміщення зовнішньої реклами, ніж за аналогічний період 2023 року. У порівнянні з 2024 роком — у 11 разів більше.
