У мерії Миколаєва відзвітували про демонтаж понад 700 рекламних конструкцій цього року

У Миколаєві демонтували понад 700 рекламних конструкцій за рік.

У Миколаєві протягом цього року демонтували понад 700 рекламних конструкцій, більшість з яких — фасадні вивіски.

Як відзвітували у мерії, за цей час підготовили 63 накази про демонтаж різних видів рекламних вивісок і бордів, що загалом охоплюють 930 об’єктів.

Станом на 4 грудня демонтували 727 конструкцій, більшість із яких розміщувалася на фасадах будівель. А також, 23 стаціонарні конструкції.

До кінця року планують прибрати ще 244 рекламні засоби, з яких 14 стаціонарних.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року бюджет Миколаєва отримав у 18 разів більше надходжень від розміщення зовнішньої реклами, ніж за аналогічний період 2023 року. У порівнянні з 2024 роком — у 11 разів більше.

Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴25 млрд
Держбюджет: Миколаїв тепер повинен покривати різницю в тарифах за тепло, яку мала компенсувати держава
Марченко заявив про необхідність вирівняти умови для ФОПів-«спрощенців» та платників ПДВ
новини

Мешканці ЖК «Рів’єра», де вже третій рік немає опалення, просять не відключати їм електроенергію

Анна Гакман
новини

Сєнкевич анонсував експеримент з кейтерингом в школах Миколаєва: «Важливо отримати відгуки від батьків»

Катерина Середа
новини

До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці

Анна Гакман
новини

У Миколаєві пояснили, як проходять обстеження пошкодженого житла та чому різняться суми компенсацій

Аліна Квітко
новини

Понад 220 тонн токсичних хімікатів досі зберігаються у громадах Миколаївщини

Альона Коханчук
Марченко заявив про необхідність вирівняти умови для ФОПів-«спрощенців» та платників ПДВ
Держбюджет: Миколаїв тепер повинен покривати різницю в тарифах за тепло, яку мала компенсувати держава
Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴25 млрд

