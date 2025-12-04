У мерії Миколаєва відзвітували про демонтаж понад 700 рекламних конструкцій цього року

У Миколаєві демонтували понад 700 рекламних конструкцій за рік. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві протягом цього року демонтували понад 700 рекламних конструкцій, більшість з яких — фасадні вивіски.

Як відзвітували у мерії, за цей час підготовили 63 накази про демонтаж різних видів рекламних вивісок і бордів, що загалом охоплюють 930 об’єктів.

Станом на 4 грудня демонтували 727 конструкцій, більшість із яких розміщувалася на фасадах будівель. А також, 23 стаціонарні конструкції.

До кінця року планують прибрати ще 244 рекламні засоби, з яких 14 стаціонарних.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року бюджет Миколаєва отримав у 18 разів більше надходжень від розміщення зовнішньої реклами, ніж за аналогічний період 2023 року. У порівнянні з 2024 роком — у 11 разів більше.