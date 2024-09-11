Садове кільце у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві затвердили нові вимоги для розміщення зовнішньої реклами, щоб покращити естетичний вигляд забудови міста.

Відповідний проєкт рішення під час засідання 11 вересня затвердив виконавчий комітет Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

За словами заступниці директора департаменту архітектури Інни Єрентюк, наразі у Миколаєві діють містобудівні вимоги, які були затверджені у 2015 році і вже втратили свою актуальність.

— Тому ми концептуально змінили ці вимоги. Наразі департаментом розроблено 4 комплексних схеми, вони на стадії погодження. У нас поділене місто на три зони і у висновку центральна частину залишиться без конструкцій великого формату. Їх розміщення можливе буде тільки на обʼїзних дорогах або на вʼїздах та виїздах з міста, — сказала вона під час доповіді.

У проєкті рішення зазначається, що вимоги розроблено з метою покращення естетичного вигляду міського середовища, забезпечення комплексного благоустрою, а також захисту культурних і майнових інтересів громади, а також юридичних і фізичних осіб, які є власниками або користувачами будинків, будівель чи споруд, на яких розміщені засоби зовнішньої реклами та вивіски.

Загалом програма передбачає вимоги щодо місць розташування, видів та розмірів рекламних конструкцій: білбордів, сіті-лайтів, вивісок тощо.

Так, у центральній частині міста, зокрема вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів.

«Великорозмірні засоби зовнішньої реклами повинні розміщуватись на такій відстані від крони дерев і чагарників, яка забезпечить подальше обслуговування зелених насаджень і рекламних засобів без їх ушкодження», — йдеться в документі.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що нові вимоги не скасовують дії дозволів на встановлення зовнішньої реклами, які були видані раніше.

— Цей регуляторний акт не встановлює жодних вимог до дії дозволів, які були видані, тобто ми планово будемо працювати над правилами, які регулюють цю сферу, але саме цей регуляторний акт не поширюється, і жодної умови щодо припинення діючих договорів немає, — сказав він.

Євген Поляков також зазначив, найбільша кількість скарг у контакт-центрі Миколаївської міської ради стосується сам занедбаних рекламних конструкцій.

— У нас був діалог і ми отримали велику підтримку від місцевого рекламного бізнесу, який погодився з тим, що великоформатна рекламу треба переформатовувати і виносити за межі міста. Вони бачать у цьому можливість встановлення нових типів сучасних конструкцій. Якщо зважити усе, великоформатні конструкції завжди заважають роботам з реконструкції міста в плані водопостачання, теплопостачання, обслуговування мереж електроктранспорту, — сказав головний архітектор.

Нагадаємо, у Миколаєві протягом 2023 року знесли більше 120 рекламних об'єктів: 15 тимчасових споруд, близько 35 великих рекламних щитів, а також більше 90 інших елементів зовнішньої реклами.