У Миколаєві сформували робочу групу для розробки правил розміщення реклами

У Миколаєві створили робочу групу, яка займатиметься розміщенням зовнішньої реклами. Фото з архіву МикВісті

У Миколаєві створили робочу групу, яка займатиметься питаннями розвитку ринку зовнішньої реклами, впорядкуванням рекламних конструкцій та підготовкою пропозицій щодо їх розміщення у місті.

Відповідне розпорядження міського голови Олександра Сєнкевича опубліковане на офіційному сайті міської ради.

Робочу групу очолив директор департаменту архітектури та містобудування — головний архітектор міста Євген Поляков. До її складу також увійшли представники рекламних компаній, професійних об'єднань та ради з питань координації діяльності у сфері зовнішньої реклами.

Основним завданням групи стане аналіз нинішнього стану ринку зовнішньої реклами у Миколаєві. Її учасники мають підготувати пропозиції щодо впорядкування розміщення білбордів та інших рекламних конструкцій, розроблення комплексних схем їх розташування, а також удосконалення місцевих правил у цій сфері.

Крім того, робоча група проводитиме консультації з представниками рекламного бізнесу, громадськими організаціями та фахівцями, а також готуватиме рекомендації міському голові та виконавчому комітету.

У документі зазначається, що діяльність робочої групи має сприяти формуванню сучасного архітектурного вигляду міста, покращенню благоустрою та розвитку прозорих правил роботи на ринку зовнішньої реклами.

Рішення робочої групи матимуть рекомендаційний характер. Засідання проводитимуть за потреби, а свою роботу вона завершить після виконання визначених завдань або за окремим розпорядженням міського голови.

Нагадаємо, що у Миколаєві затвердили правила демонтажу гаражів, кіосків та різних споруд. Рішення про демонтаж ухвалюватиме виконком міської ради, а виконавця робіт визначатиме міський голова своїм розпорядженням.

Перед демонтажем об’єкт мають зафіксувати, а під час проведення робіт скласти спеціальний акт із фотографіями, описом споруди та майна, яке може знаходитися всередині. Після цього конструкцію перевозитимуть на майданчик тимчасового зберігання.

Загалом з початку 2026 року в Миколаєві прибрали 55 незаконно встановлених кіосків та інших тимчасових споруд. Такими об’єктами займаються міський департамент архітектури та комунальне підприємство «Миколаївські парки».

В свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що за весь час перебування на посаді ані у нього, ані у членів його родини чи близького оточення не з'явилася у власності жодна тимчасова споруда.