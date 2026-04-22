 Демонтоварі рекламні конструкції у Миколаєві

    22 квітня, 2026

  22 квітня , 2026 середа

У Миколаєві робоча група з’ясовуватиме долю демонтованих на початку війни рекламних конструкцій

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що наразі невідомо, які рекламні конструкції були демонтовані на початку повномасштабного вторгнення і чи були вони використані для оборонних потреб. Для з’ясування питання буде працювати робоча група.

Про це йшлося на засіданні депутатської комісії з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності та гласності Миколаївської міської ради 21 квітня, повідомляють «МикВісті».

На засіданні виступив представник рекламного бізнесу міста Олександр Лемешко. Він заявив, що у 2022 році їхні рекламні конструкції демонтували нібито через рішення виконавчого комітету для потреб обороноздатності, але використали не за призначенням.

Реклама

— На сьогоднішній день у нас вже існує проблема, яка не вирішується протягом 4 років. Всім ця проблема відома в тому числі і архітектурі. На виконання розпорядження очільника військової адміністрації на початку повномасштабного вторгнення була демонтована велика кількість рекламних носіїв. Було безліч звернень щодо визначення правової долі цих рекламних конструкцій, їх повернення. Питання жодним чином не вирішено, — зазначив Олександр Лемешко.

Також він заявив, що знає де лежать рекламні конструкції, але їх не повертають

— Це проблема, яка не вирішується протягом 4-х років — повернення рекламних конструкцій, які були демонтовані на початку повномасштабного вторгнення. Але жодним чином у забезпеченні обороноздатності вони не приймали участь. Тобто їх демонтували, поклали на території одного нам відомого КП і на сьогодні ми не можемо їх забрати навіть у якості металобрухту, — зауважив Олександр Лемешко.

Він зазначив, що наразі управління архітектури проводить зустрічі з представниками бізнесу у рамках меморандуму щодо майбутньої комплексної схеми розміщення реклами та її скорочення по місту. Але Олександр Лемешко зазначає, що процес виглядає незрозуміло.

— Вони (знесені рекламні конструкції, — прим) визначають ту першочергову кількість місць, яка є відправною точною для прийняття рішення цією робочою групою в рамках меморандуму, щодо зменшення загальної кількості рекламних носіїв… В деяких рекламних компаніях відсоток демонтованих носіїв складає 10% а в деяких 90%, — вважає представник рекламного бізнесу.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що не знає про які конструкції йде мова і треба подивитись рішення виконкому.

—Ми кажимо про міфічні конструкції, які лежать на території якогось КП... Я виїжджав на ці точки, конструкцій там немає. Встановити, куди вона поїхала і що відбувалося у 2022 році, я, навіть якщо буду старатися, ніколи не зможу. Треба було звертатися у 2023, 2024, а зараз 2026-й, — вважає Євген Поляков.

На що голова комісії Олена Кісельова зазначила, що неважливо, коли це відбулося і треба з’ясувати, хто демонтував і де ці конструкції.

— Яка різниця. Це по суті злочин, або не злочин, або добра справа. Треба з’ясувати правомочність демонтажу. Наміри наче благі. Якщо демонтували, то хто, — зауважила вона.

Олена Кісельова додала, що має працювати робоча комісія і з'ясовувати це питання, а у разі потреби звернутися до правоохоронних органів.

— Створюйте робочу групу і на підставі робочої групи займаєтесь пошуком та встановленням фактів правомірного або неправомірного демонтажу конструкції, — додала голова комісії.

Нагадаємо, що в березні 2022 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в центрі міста знесуть усі білборди, а метал від них пустити на протитанкові «їжаки». Він тоді наголосив, що все буде «офіційно оформлено» і цим займатимуться комунальні служби міста.

«Загалом, борди, що стоять у центрі міста всюди, ми їх зараз демонтуємо і пустимо на «їжаки». Борди у місті взагалі не потрібні. Саме час використовувати їх з користю», — сказав тоді Віталій Кім.

Також нагадаємо, що з початку року у Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій.

Останні новини про: Демонтаж

Адміністрація Заводського району Миколаєва відзвітувала про демонтаж гаража біля багатоповерхівки
У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі
Виконком погодив демонтаж 4 кіосків і встановлення 2 літніх майданчиків у Миколаєві
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві з травня підвищують тариф на вивезення сміття

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише чотири

Альона Коханчук
новини
Вартість проїзду у громадському транспорті Миколаєва збільшили у середньому на 33%

Юлія Лук’яненко
новини
У Снігурівській громаді відновили понад 70% пошкодженого житла

Анна Гакман
новини
До Снігурівської громади повернулися понад половина мешканців: там живе майже 16 тисяч людей

Анна Гакман
Останні новини про: Демонтаж

Виконком погодив демонтаж 4 кіосків і встановлення 2 літніх майданчиків у Миколаєві
У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі
Адміністрація Заводського району Миколаєва відзвітувала про демонтаж гаража біля багатоповерхівки

Вартість проїзду в автобусах Первомайська планують підвищити до 16 гривень

У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише 4

4 години тому

Спалах інфекції в дитсадку Миколаєва: триває перевірка випадку

Головне сьогодні