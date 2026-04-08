Виконком погодив демонтаж 4 кіосків і встановлення 2 літніх майданчиків у Миколаєві

Демонтаж кіоску. Фото Миколаївської міської ради

У Заводському районі мають демонтувати чотири торгівельних кіоски, які встановили незаконно, а у Центральному районі двом підприємцям дозволили встановити літні майданчики зі стільцями та столами.

Таке рішення сьогодні, 8 квітня, ухвалили на засідання виконкому, пишуть «МикВісті».

Директор департаменту архітектури та містобудування, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков повідомив, що рішення стосується демонтажу тимчасових споруд у Заводському районі, які не мають дозвільних документів для розміщення.

— Власникам, яких вдалося встановити, направлені листи-попередження. Вони не виконані. Прошу підтримати і звільнити ці локації, тому що всі ці споруди захаращені, мають закинутий вигляд. Це антисанітарія та заняття міського простору, — зауважив Євген Поляков.

Мова йде про торговельні кіоски, розташовані поблизу житлового будинку № 11 по вул. Озерній, по вул. Водопровідній, 8-Б, по вул. Київській, 8-А, а також «тимчасова споруда» з написом «DPD» по вул. Євгенія Логінова, 38-В.

Крім того, як пояснив головний архітектор, виконком дав два дозволи на встановлення літніх майданчиків у центрі міста.

— Це сервітути під літні майданчики: виключно столики-стільці, які передбачають заклади громадського харчування біля себе. Вони це і так роблять. А по факту ми організовуємо цю роботу, щоб це мало охайний вигляд і за це сплачувалися гроші у міський бюджет, — запевнив Євген Поляков.

Дозволи на встановлення літніх майданчиків дали ФОП Діденку Денису Владиславовичу по вул. Марка Кропивницького, 17/2 (18 кв.м.) і ФОП Кривенко Ірині Ігорівні по вул. Олексія Вадатурського,17, ріг вул. Павла Скоропадського (40 кв.м.) Підприємці мають укласти угоду та сплатити за користування землею.

Нагадаємо, адміністрація Заводського району Миколаєва відзвітувала про демонтаж гаража біля багатоповерхівки. Власник сам прибрав гараж.

Також повідомлялося, що з початку року у Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій. Але в роботі ще сотні.