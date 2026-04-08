У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі

У Центральному районі Миколаєва з початку року демонтували 23 рекламні конструкції.

З початку року у Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради 6 квітня, передають «МикВісті».

З початку року в Центральному районі демонтовано 57 одиниць рекламних засобів, наразі залишаються до демонтажу ще 186 конструкцій. У Заводському районі демонтовано 834 рекламні конструкції.

В Інгульському районі демонтовано 260 засобів зовнішньої реклами, при цьому залишаються до виконання ще вісім наказів: чотири стосуються адміністрації району, ще чотири комунального підприємства «Миколаївські парки».

У Корабельному районі, за словами голови адміністрації Олександра Цуканова, виконано всі накази, за винятком одного борда.

— Підтверджую інформацію. На виконанні залишаються ще 293 малоформатні рекламні конструкції та 14 великоформатних. Окрему увагу прошу приділити вулиці Соборній, оскільки там вже відкриваються мережеві заклади з рекламою наркотичних засобів, — сказав головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

