 Демонтаж реклами в Миколаєві: понад 900 конструкцій уже прибрали

У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі

У Центральному районі Миколаєва з початку року демонтували 23 рекламні конструкції. Ілюстративне фото: МикВісті

З початку року у Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради 6 квітня, передають «МикВісті».

З початку року в Центральному районі демонтовано 57 одиниць рекламних засобів, наразі залишаються до демонтажу ще 186 конструкцій. У Заводському районі демонтовано 834 рекламні конструкції.

В Інгульському районі демонтовано 260 засобів зовнішньої реклами, при цьому залишаються до виконання ще вісім наказів: чотири стосуються адміністрації району, ще чотири комунального підприємства «Миколаївські парки».

У Корабельному районі, за словами голови адміністрації Олександра Цуканова, виконано всі накази, за винятком одного борда.

— Підтверджую інформацію. На виконанні залишаються ще 293 малоформатні рекламні конструкції та 14 великоформатних. Окрему увагу прошу приділити вулиці Соборній, оскільки там вже відкриваються мережеві заклади з рекламою наркотичних засобів, — сказав головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

Нагадаємо, у Центральному районі Миколаєва за січень–лютий 2026 року придбали 310 прапорів для заміни зношених та пошкоджених.

