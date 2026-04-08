У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
8:10, 08 квітня, 2026
-
З початку року у Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій.
Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради 6 квітня, передають «МикВісті».
З початку року в Центральному районі демонтовано 57 одиниць рекламних засобів, наразі залишаються до демонтажу ще 186 конструкцій. У Заводському районі демонтовано 834 рекламні конструкції.
В Інгульському районі демонтовано 260 засобів зовнішньої реклами, при цьому залишаються до виконання ще вісім наказів: чотири стосуються адміністрації району, ще чотири комунального підприємства «Миколаївські парки».
У Корабельному районі, за словами голови адміністрації Олександра Цуканова, виконано всі накази, за винятком одного борда.
— Підтверджую інформацію. На виконанні залишаються ще 293 малоформатні рекламні конструкції та 14 великоформатних. Окрему увагу прошу приділити вулиці Соборній, оскільки там вже відкриваються мережеві заклади з рекламою наркотичних засобів, — сказав головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.
Нагадаємо, у Центральному районі Миколаєва за січень–лютий 2026 року придбали 310 прапорів для заміни зношених та пошкоджених.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.