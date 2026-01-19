У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Проспект Центральний в Миколаєві, фото Сергій Овчаришин, МикВісті

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради шукає підрядника, який прибиратиме вулиці та території від сміття й бруду.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Послуги надаватимуться до 31 грудня 2026 року. Виконавець має забезпечити прибирання територій завширшки до 10 сантиметрів — очищення від бруду, сміття та іншого забруднення.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 мільйон 6 тисяч 164 гривні.

Скриншот тендеру з системи публічних закупівель Prozorro

Згідно з тендерною документацією, підрядник має прибирати ділянки загальною площею 28 336 квадратних метрів. Роботи передбачають очищення територій від бруду та сміття.

Крім того, виконавець зобов’язаний вивозити все зібране сміття та бруд вантажною технікою на міський полігон твердих побутових відходів, розташований за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, село Весняне, вулиця Нова, 16, або на інші санкціоновані звалища.

У документації також зазначено, що послуги мають надаватися безперервно — у робочі, святкові, вихідні та інші неробочі дні.

Реклама

Участь у тендері можуть узяти підприємства, які мають відповідне обладнання та техніку, кваліфікований персонал і досвід виконання аналогічних послуг.

Пропозиції від учасників приймаються до 23 січня. Після завершення аукціону та оцінки учасників замовник укладе договір із переможцем.

Нагадаємо, що у Миколаєві розробили графіки механізованого прибирання вулиць, яким з цього року має займатися комунальне підприємство ЕЛУ Автодоріг. Роботи планують розпочати з січня.

Як відомо, з 1 січня 2026 року механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», а частину робіт зі знесення аварійних дерев — районним адміністраціям.

Однак за рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради прибиранням вулиці Соборної займатиметься комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Нагадаємо, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов розповів, що механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», оскільки воно «добре зарекомендувало себе» в механізованому прибиранні вулиць і доріг.

Крім того, Ігор Набатов розповів, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» не встигає опрацьовувати всі звернення щодо знесення аварійних дерев, тому частину цієї роботи передадуть районним адміністраціям.