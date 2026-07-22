Сєнкевич заявив, що за час роботи мером Миколаєва в нього не з'явилося жодного кіоску

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що за весь час перебування на посаді ані у нього, ані у членів його родини чи близького оточення не з'явилася у власності жодна тимчасова споруда.

Про це він сказав під час засідання виконавчого комітету міської ради сьогодні, 22 липня, пишуть «МикВісті».

— Можу заявити, що сьогодні, на час проведення цього виконкому, за весь час моєї роботи на посаді міського голови, ні в мене, ні в моїх родичів, ні в моїх близьких чи пов'язаних зі мною якимось чином людей не з'явилася жодна тимчасова споруда, — сказав Олександр Сєнкевич.

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Нагадаємо, власники зупинкового комплексу громадського транспорту «Соборна» пообіцяли, що за вихідні самостійно демонтують незаконно встановлену огорожу.

Так званий «молодіжний навіс» демонтували у вересні 2023 року. Тоді знесли повністю усю конструкцію — навіс, середину якого підприємці фактично перетворили на літній майданчик, і паркан. Станом на кінець червня 2026 року огорожа знову з’явилася на місці. Коли саме її встановили та хто це зробив — невідомо.

Головний архітектор Євген Поляков повідомив, що дозволу на її встановлення не давали. Водночас посадовець пообіцяв звернутись до повноважного органу, який перевірить даний факт і проведе демонтаж.

Загалом з початку 2026 року в Миколаєві прибрали 55 незаконно встановлених кіосків та інших тимчасових споруд. Такими об’єктами займаються міський департамент архітектури та комунальне підприємство «Миколаївські парки».