 Сєнкевич заявив, що за час роботи мером Миколаєва в нього не з'явилося жодного кіоску

  • середа

    22 липня, 2026

  • 26.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 липня , 2026 середа

  • Миколаїв • 26.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Політика 13:27, 22 липня, 2026

Сєнкевич заявив, що за час роботи мером Миколаєва в нього не з'явилося жодного кіоску

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото «МикВісті»Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що за весь час перебування на посаді ані у нього, ані у членів його родини чи близького оточення не з'явилася у власності жодна тимчасова споруда.

Про це він сказав під час засідання виконавчого комітету міської ради сьогодні, 22 липня, пишуть «МикВісті».

— Можу заявити, що сьогодні, на час проведення цього виконкому, за весь час моєї роботи на посаді міського голови, ні в мене, ні в моїх родичів, ні в моїх близьких чи пов'язаних зі мною якимось чином людей не з'явилася жодна тимчасова споруда, — сказав Олександр Сєнкевич.

Реклама

Нагадаємо, власники зупинкового комплексу громадського транспорту «Соборна» пообіцяли, що за вихідні самостійно демонтують незаконно встановлену огорожу.

Так званий «молодіжний навіс» демонтували у вересні 2023 року. Тоді знесли повністю усю конструкцію — навіс, середину якого підприємці фактично перетворили на літній майданчик, і паркан. Станом на кінець червня 2026 року огорожа знову з’явилася на місці. Коли саме її встановили та хто це зробив — невідомо.

Головний архітектор Євген Поляков повідомив, що дозволу на її встановлення не давали. Водночас посадовець пообіцяв звернутись до повноважного органу, який перевірить даний факт і проведе демонтаж.

Загалом з початку 2026 року в Миколаєві прибрали 55 незаконно встановлених кіосків та інших тимчасових споруд. Такими об’єктами займаються міський департамент архітектури та комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Сєнкевич доручив відзвітувати про кредити комунальних підприємств Миколаєва
У Корабельному районі Миколаєва замінюють магістральну тепломережу до нового опалювального сезону
«Він ніколи не тиснув на місцеве самоврядування», — Сєнкевич привітав Кіма з призначенням на посаду очільника Мінветеранів
Реклама
Читайте також:
новини
У бюджеті Миколаєва не вистачає грошей на «Безпечне місто»: витрати розподілять на три роки

Юлія Бойченко
новини
Закритий майданчик для опалого листя у Миколаєві не рекультивують через брак коштів, а відходи тепер везуть на полігон

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві на ремонт відділення анестезіології клінічної лікарні планують витратити ще ₴5,2 млн

Альона Коханчук
новини
«Питання лишається відкритим», — у Шевченківській сільраді пояснили, чому не ремонтують пошкоджений будинок у Промені

Юлія Бойченко
новини
Міськраді довелося через суд стягувати майже ₴200 тис. за землю, де хочуть побудувати АЗС в зеленій зоні Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Він ніколи не тиснув на місцеве самоврядування», — Сєнкевич привітав Кіма з призначенням на посаду очільника Мінветеранів
У Корабельному районі Миколаєва замінюють магістральну тепломережу до нового опалювального сезону
Сєнкевич доручив відзвітувати про кредити комунальних підприємств Миколаєва

У Миколаєві на ремонт відділення анестезіології клінічної лікарні планують витратити ще ₴5,2 млн

У центрі Миколаєва готували теракт проти військового: затримали підозрюваного

1 година тому

Вони залишаються невідомими. Чому загиблих військових не завжди вдається ідентифікувати за ДНК?

Головне сьогодні