 Для боротьби з ожеледицею на дорогах Миколаєва закуплять солі на ₴4,7 млн

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Головна Новини Самоврядування 11:55, 13 серпня, 2026

Для боротьби з ожеледицею на дорогах Миколаєва закуплять солі на ₴4,7 млн

Ожеледиця у Миколаєві, 27 січня 2026 рік. Ілюстративне фото: «МикВісті»Ожеледиця у Миколаєві, 27 січня 2026 рік. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» збирається придбати 1000 тонн технічної солі з протизлежувальною добавкою на 4,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Сіль мають поставити підприємству до 30 вересня 2026 року. Її використовують для утримання доріг у холодний період, зокрема для боротьби з ожеледицею.

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Наразі підприємство готується укласти договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Ексімсіль».

Ця компанія працює близько року і п'яти місяців, її статутний капітал становить 300 тисяч гривень, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Керівником компанії є Дмитро Непритворний. Основний вид діяльності підприємства — оптова торгівля хімічними продуктами. Серед зареєстрованих видів діяльності також є добування солі.

Упродовж 2026 року «Ексімсіль» уже отримала через публічні закупівлі замовлень приблизно на 99,4 мільйона гривень. Переважно йдеться про постачання солі для замовників у різних областях України.

Нагадаємо, виконавчий комітет міської ради погодив перерозподіл 5,8 мільйона гривень у бюджеті адміністрації Центрального району. Кошти планують спрямувати на благоустрій та ремонт доріг.

Що з ремонтом доріг у Миколаєві?

Після цьогорічної зими на дорогах Миколаєва з'явились глибокі ями через вплив циклів замерзання-розмерзання та протиожеледні реагенти, якими засипали асфальтне покриття.

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що у бюджеті міста наразі немає коштів на поточний та капітальний ремонти доріг. Він зауважив, що у бюджеті є лише 20 мільйонів гривень виключно на ямковий ремонт доріг на весь рік.

Водночас у коментарі «МикВісті» директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко розповів, що масового ямкового ремонту на дорогах Миколаєва не буде ще близько місяця через нестабільні погодні умови та вологість основи доріг.

На початку березня комунальники почали виконувати ямковий ремонт на проспекті Центральному.

А з бюджету Миколаєва вирішили виділити 14 мільйонів гривень на аварійний та ямковий ремонт доріг.

Станом на травень 2026 року у Миколаєві відремонтували понад 8,5 тисячі квадратних метрів аварійної ямковості доріг. Водночас комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» оголосило тендер на ліквідацію ямковості та інших деформацій асфальтобетонного покриття в Миколаєві. На роботи планують спрямувати понад 3 мільйони гривень.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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